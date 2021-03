Kris Jenner n’a compris comment payer ses factures et ses impôts qu’après son premier divorce ⋆ .

Je me souviens avoir regardé une sorte d’interview ou un profil de Kris Jenner et appris qu’elle n’était vraiment pas une sorte de manager / personne intelligente avant son premier divorce. Quand elle a quitté Robert Kardashian Sr. pour Caitlyn Jenner, elle n’est pas repartie avec beaucoup d’argent. Une partie de cela était… Robert était un avocat et alors qu’il allait toujours prendre soin de ses enfants financièrement, il était énervé contre Kris et il s’est assuré qu’elle n’allait pas vivre une grande après le divorce. Kris a essentiellement appris à devenir manager et à s’occuper des finances lorsqu’elle a épousé Caitlyn. Kris a parlé de tout cela et plus encore avec WSJ. Magazine. Quelques points forts:

Une maman depuis des décennies: Si Jenner, 65 ans, reconnaît que c’est «définitivement une grande étape de ma vie», elle vous rappellera également qu’elle est «PDG de ma famille depuis très, très longtemps» et «toute l’expérience que j’ai vécue plus de 30 ans d’expérience en tant que femme d’affaires à plein temps m’ont conduit à cet endroit précis. Elle n’a jamais payé les factures avec Robert: Kris, 65 ans, dit à la publication qu’elle «n’a jamais payé une facture» lorsqu’elle était mariée à feu Robert Kardashian, décédé en 2003, des semaines après avoir reçu un diagnostic de cancer de l’œsophage. Au cours de son mariage de plusieurs décennies avec Kardashian, Jenner a déclaré que son mari contrôlait tout l’argent et que ce n’est qu’à leur divorce qu’elle a commencé à déterminer les finances par elle-même. Déterminer les finances: «Un jour, mon amie, Shelli Azoff, m’a dit alors que je traversais mon divorce [from Robert], « Combien coûte votre jardinier? » Et j’ai dit: ‘Je ne sais pas.’ Et elle a dit: « Vous ne savez pas? » Ce fut le tournant pour moi: j’étais gêné de ne pas savoir. Je me suis réveillé un jour avec des responsabilités que je n’avais pas eues la veille. Et j’avais besoin de le découvrir. Et la bonne nouvelle, c’est que je fais attention… Je fais une étude rapide et je savais que je devais y arriver. J’ai ressenti un énorme sentiment d’accomplissement de pouvoir tout comprendre, de payer mes propres factures, de gagner mon propre argent et de faire mes propres impôts. Et il y avait des moments où je n’avais pas beaucoup d’argent, mais j’étais très organisé. Elle s’intéresse vraiment à la gestion et au financement maintenant: «Je m’intéresse à différentes façons dont les gens gagnent de l’argent – et à ce qui se passe dans le monde. Et je m’intéresse à différentes entreprises, à leur évolution et à leur réussite. J’apprécie simplement le monde des affaires. »

[From WSJ. Magazine & People]

D’accord, j’ai des choses à dire! Alors que je pense que Kris Jenner est une mère de scène sous stéroïdes qui voit ses enfants comme ses propres actifs monétaires, je pense ÉGALEMENT que Kris obtient une affaire brute parce qu’elle est une femme et parce qu’elle dirige une entreprise familiale axée principalement sur ses filles et centrée sur les femmes. l’image de marque. Elle a littéralement fait de tous les membres de sa famille une célébrité multimillionnaire. Elle a découvert un nouveau paradigme pour la programmation de téléréalité et l’image de marque des médias sociaux et elle a aidé à guider les empires de ses filles, maintenant d’un milliard de dollars. Si Kris était un père dirigeant un groupe de fils prospères, elle serait sur la couverture de Forbes tous les mois. De plus, j’apprécie le fait que Kris parle ouvertement d’argent et de création d’entreprise et comment elle l’a compris en cours de route, car devinez quoi? Cela encourage les femmes à prendre les devants dans leurs propres finances et à commencer à réfléchir de manière stratégique à leur capacité à créer une entreprise, etc. Kris peut être profondément problématique (et elle l’est) et elle peut aussi être une femme d’affaires très intelligente encourageant les femmes à prendre le contrôle .

Couverture gracieuseté de WSJ. Magazine, photos supplémentaires gracieuseté d’Avalon Red.