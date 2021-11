Kris Jenner partage ses sentiments sur la relation de sa fille Kim Kardashian et Pete Davidson

S’il y a une personne qui est heureuse de voir Kim Kardashian avec la star de SNL Pete Davidson, c’est sa maman, Kris Jenner. Des sources disent à In Touch que Jenner est ravie que Kardashian et Davidson deviennent confortables. « Kris approuve à cent pour cent la relation de Kim avec Pete », a déclaré la source. « Elle connaît Pete depuis des années, lui fait confiance et l’a même invité à leurs festivités de Noël.

Et Jenner ne s’arrête pas aux vacances. Apparemment, elle n’aimerait rien de plus que Davidson participe à leur nouvelle série Hulu. « Rien n’est gravé dans le marbre mais elle pense qu’il convient parfaitement à la série », ajoute la source.

Les frères et sœurs de Kardashian approuveraient également la relation, la source notant que la famille est « ravie » pour la fondatrice de SKIMS maintenant qu’elle a « enfin retrouvé l’amour après avoir demandé le divorce de Kanye », ajoute la source. « Ils ne l’ont pas vue aussi excitée pour un gars depuis longtemps. »

Selon certaines rumeurs, Kardashian et Ye seraient en désaccord conjugaux depuis un certain temps. Elle a officiellement déposé des documents de divorce avec Ye (anciennement Kanye West) en février après près de sept ans de mariage et quatre enfants. Kardashian a déclaré que la simple différence de style de vie qui s’est accumulée au fil du temps doit être attribuée à la scission.

Davidson et Kardashian ont fait tourner les têtes pour la première fois le 9 octobre lors de son concert d’hébergement sur SNL. Le duo a joué ensemble dans un sketch inspiré d’Aladdin et a même partagé un baiser. Depuis lors, le couple a été vu en train de dîner au restaurant et récemment se tenant la main.

Malgré le départ de Kardashian, il ne semble pas que Ye soit prêt à la laisser partir. Lors d’une apparition sur Revot’s Drink Champs, il affirme que Kardashian a des détracteurs dans son oreille encourageant leur divorce. Pourtant, il dit qu’il veut que sa famille soit réunie.

« SNL fait dire à ma femme » j’ai divorcé » à la télévision parce qu’ils voulaient juste enlever cette barre et je n’ai jamais vu les journaux. Nous ne sommes même pas divorcés », a-t-il déclaré. « Alors, comment nous – parce que [it’s] pas de blague pour moi, mes enfants veulent que leurs parents restent ensemble. Je veux leurs parents – je veux que nous soyons ensemble. » Ye a également récemment cessé de suivre Kardashian sur Instagram.