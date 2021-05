Il s’avère donc que la famille a dû recourir au tournage de l’émission sur des appareils mobiles afin de garder les choses secrètes de l’équipe. Cela peut sembler beaucoup mais, étant donné les circonstances, c’était vraiment le seul moyen de s’assurer que rien ne fuit avant de rassembler l’équipe pour annoncer la nouvelle. C’est une décision assez massive et personnelle et, sur la base de leur échange lors de la réunion de famille, Kris Jenner et Kim Kardashian ont compris que: