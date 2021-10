Kris Jenner révèle ses propres problèmes avec Kim Kardashian hébergeant ‘SNL’

Les fans de longue date de Saturday Night Live n’étaient pas les seuls à être nerveux à l’idée que Kim Kardashian anime un épisode de la longue série de sketchs comiques. Sa mère, Kris Jenner, était également inquiète et a admis avoir peu de confiance que Kardashian pourrait réussir. Au final, Jenner était fière de la performance de sa fille, même si elle racontait des blagues aux dépens de sa famille.

« Ma fille, je l’aime tellement, mais elle était dans Dancing With the Stars et ne pouvait pas faire deux pas », a déclaré Jenner lors d’un arrêt sur The Ellen DeGeneres Show vendredi. « Maintenant, elle participe à une autre émission vraiment importante, et j’étais un peu nerveux en pensant: » S’il vous plaît, retournons à la danse. » Ce n’est pas une comédienne. » Jenner faisait référence à la course malheureuse de sa fille dans Dancing With the Stars en 2008 lorsqu’elle était la troisième candidate renvoyée chez elle.

Les écrivains de SNL ont fait de nombreuses blagues sur la famille Kardashian que Kim n’avait aucune réticence à livrer. Elle s’est moquée d’elle-même, de son ex-mari Kanye West et même du travail de son défunt père Robert Kardashian pour défendre OJ Simpson. Kardashian a même rôti les chirurgies plastiques de ses sœurs et le mariage de sa mère avec Caitlyn Jenner. L’une des blagues du monologue incluait une référence à la fameuse sex tape 2007 de Kardashian avec Ray J.

Jenner a compris que les blagues étaient toutes faites pour s’amuser. « Les choses qu’elle a dites, les blagues qu’elle a racontées étaient si manifestement stupides pour nous en tant que famille que cela valait la peine de les mentionner et de se moquer », a déclaré Jenner à DeGeneres tout en portant un costume d’Halloween Cruella de Vil. « Nous ne nous prenons pas trop au sérieux. Nous savons comment participer à la blague et passer un bon moment. Elle a raconté chaque blague de chacun d’entre nous. »

Kardashian, qui n’a jamais animé SNL avant de reprendre l’épisode du 9 octobre, aurait été satisfaite de sa performance. Une source proche de la star de télé-réalité a déclaré à Entertainment Tonight qu’elle avait passé un « moment incroyable » dans l’émission. « Sa famille et ses amis sont si fiers d’elle et pensaient qu’elle était hilarante. Elle s’est sentie soutenue par eux et a confiance en elle. C’était tellement agréable pour elle d’avoir ses amis proches et sa famille là-bas et de l’encourager, y compris Kanye « , a déclaré la source.

Une personne critique du monologue de Kardashian était Tanya Brown, la sœur de la défunte ex-femme de Simpson, Nicole Brown Simpson. Brown n’était pas content que Kardashian demande au public de tenter de deviner à qui son père l’avait présentée pour la première fois. « Je sais que c’est un peu bizarre de se souvenir de la première personne noire que vous avez rencontrée, mais OJ laisse une marque. Ou plusieurs ! Ou aucune du tout. Je ne sais toujours pas », a déclaré Kardashian. Brown a déclaré à TMZ que la blague était de « mauvais goût » et « au-delà de l’inconvenance et de l’insensibilité ».