Kris Jenner sur sa gamme de soins de la peau – WWD

Tout le travail a peut-être été fait sur la ligne de soins de la peau de Kris Jenner, mais il ne sera lancé que lorsque le moment sera venu.

“Il se passe beaucoup de choses. Je sais que Kim travaille sur des choses et que certaines des autres filles travaillent sur des choses », a déclaré la maman à WSJ. La rédactrice en chef du magazine Kristina O’Neill lors d’une conférence virtuelle lundi, pour la franchise One de la publication, parrainée par Mytheresa.

«Nous avons définitivement une cadence et je pense qu’ils viendront toujours en premier, donc si le mien trouve sa place quelque part, j’ai fait tous les devoirs et j’ai fait toutes les recherches et j’ai fait tout mon travail,» elle a continué. «Alors quand le moment est venu.»

Jenner a déposé des marques de commerce pour «Kris Jenner Skincare», «Kris Jenner Skin» et «Kris Jenner Beauty» en février, selon les archives du US Patent and Trademark Office.

Elle a dit à O’Neill qu’elle avait toujours eu un fantasme sur ce à quoi ressemblerait sa propre gamme de soins de la peau et qu’elle était essentiellement calquée sur ce qu’elle faisait toute sa vie depuis qu’elle avait 18 ans, “donc ce n’est pas comme ce grand secret magique.”

«C’est exactement ce qui fonctionne pour moi. Et partout où je vais, les gens vont “ qu’est-ce que tu utilises sur ta peau? quand j’ai assez de temps pour vraiment lui donner mon cœur et mon âme », dit-elle.

Mais pour l’instant, en plus de travailler sur les nombreuses gammes de ses filles, Jenner a récemment lancé une marque de nettoyage et d’auto-soins à base de plantes en toute sécurité avec Chrissy Teigen et la PDG de Good American Emma Grede.

