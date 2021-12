Kris Jenner vient de nous offrir une reprise de « Jingle Bells »: écoutez ici

Kris Jenner est une maman, une star de télé-réalité — et on dirait une chanteuse.

L’alun de L’incroyable famille Kardashian a lancé les célébrations de Noël un peu plus tôt cette année en offrant aux fans sa propre reprise de « Jingle Bells » le 24 décembre.

La piste s’ouvre sur Kris demandant : « Pouvons-nous recommencer et aller un peu plus vite ? » Elle se met alors à chanter et commence à se balancer sur l’air classique des vacances.

Elle n’était pas non plus la seule de sa célèbre famille à figurer sur l’enregistrement. Kourtney kardashian et elle clignoter-182 fiancé Travis aboyeur ont également participé aux festivités.

« Un peu de plaisir en studio avec l’emblématique reine légendaire @krisjenner », a écrit le fondateur de Poosh sur Instagram Stories, « moi aux cloches et @travisbarker à la batterie bien sûr. »

La pochette comprenait une photo de Kris vêtue d’une robe rouge scintillante et se tenant devant la cheminée avec des bas accrochés à la cheminée. L’interprétation semblait également être un succès auprès de ses proches. As Khloe kardashian Mettez-le, « Il y a une nouvelle légende de Noël en ville! »