Kris Wu abandonné par Porsche, Louis Vuitton et d’autres grandes marques à la suite d’allégations d’inconduite sexuelle

Les marques mondiales prennent leurs distances avec le rappeur et mannequin Kris Wu après des allégations d’inconduite sexuelle.

Louis Vuitton, Porsche et plusieurs marques chinoises ont rompu les liens avec le rappeur. C’est après une allégation selon laquelle il aurait violé des filles mineures, ce qu’il a nié. Wu est ambassadeur de Louis Vuitton depuis 2018, mais le créateur de mode français a annoncé sa séparation sur Weibo, la version chinoise de Twitter.

“Nous accordons beaucoup d’attention aux accusations portées contre Wu”, a déclaré Louis Vuitton dans son communiqué. Wu est un ancien membre du boys band sud-coréen Exo. Mais les allégations d’agression sexuelle suscitent l’intérêt des autorités chinoises.

« Plus tôt ce mois-ci, Du Meizhu, une étudiante de 19 ans, a commencé à écrire des articles sur les réseaux sociaux alléguant que Wu, 30 ans, l’avait violée à 17 ans et avait attiré de nombreuses autres jeunes filles dans son lit par des moyens sans scrupules », rapporte un rapport. États. Meizhu a parlé plus en détail de ses expériences avec Wu, attirant l’attention à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la Chine.

Kris Wu a nié avec véhémence les allégations d’inconduite sexuelle contre son personnage. “S’il y avait vraiment eu un tel comportement, je serais certainement prêt à aller en prison”, a écrit Wu sur son compte Weibo. Wu n’a été formellement accusé d’aucun crime et sa société insiste sur le fait qu’il n’a rencontré Du qu’une seule fois. La société a publié lundi une déclaration décrivant dix points pour réfuter les affirmations.

En 2018, Wu a signé un accord d’enregistrement international exclusif avec Universal Music pour distribuer sa musique dans le monde, à l’exception du Japon et de la Corée. Wi a été l’un des premiers artistes chinois à atteindre la première place du classement iTunes américain. Universal affirme que son contrat avec Wu a expiré plus tôt cette année et qu’il n’a pas été renouvelé.

Il y a eu une attention croissante sur la façon dont les musiciens et les personnes célèbres interagissent avec les fans et les médias. La rockeuse américaine Marilyn Manson fait face à plusieurs allégations d’agression sexuelle de la part de femmes très en vue avec lesquelles il est sorti au fil des ans. De nombreuses femmes l’ont qualifié de violent, alors qu’il a nié ces allégations. Manson maintient que ses relations étaient consensuelles et avec des « partenaires partageant les mêmes idées ».

Manson a également connu une réaction similaire, son label et son manager de longue date l’ayant abandonné. Maintenant, on ne sait pas si la controverse de Wu aura un impact sur certains de ses projets à l’avenir. “The Golden Hairpin” de Tencent Video met en vedette Wu et est adapté d’un roman Web d’amour historique populaire en Chine. L’émission a terminé le tournage l’été dernier et se prépare pour une sortie en août.