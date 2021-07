Kris Wu arrêté pour suspicion de viol – WWD

LONDRES – Kris Wu, l’ancien visage d’une dizaine de marques dont Louis Vuitton, Porsche et Bulgari, a été arrêté samedi soir par la police à Pékin.

La nouvelle a été annoncée via un message Weibo du bureau municipal de la sécurité publique du district de Chaoyang. Il a déclaré: «En réponse aux rapports en ligne d’une personne portant le nom de famille de Wu attirant à plusieurs reprises des jeunes femmes pour des relations sexuelles et d’autres accusations connexes, la police a arrêté Wu (homme de 30 ans de nationalité canadienne) soupçonné de viol… enquête plus approfondie est en attente.

Bien que la police n’ait pas précisé qui est la personne, étant donné la récente débâcle entourant la vie personnelle de Kris Wu et le fait que la nationalité et l’âge révélés correspondent à ceux de la sienne, la publication a gagné plus d’un demi-million de partages en 30 minutes et est devenue la tendance. nouvelles sur la plate-forme de médias sociaux, éclipsant les Jeux Olympiques de Tokyo.

Plus tôt ce mois-ci, plusieurs marques ont rompu leurs liens avec Wu alors que des affirmations controversées concernant sa vie personnelle sont apparues sur les réseaux sociaux chinois au cours du week-end. Une jeune femme qui a dit qu’elle était sortie avec la pop star l’a accusé de cibler les femmes jeunes et parfois mineures à des fins sexuelles, allégations que Wu a démenties.

Wu était l’un des visages les plus précieux en Chine, servant de visage à Louis Vuitton, Bulgari, Porsche, Lancôme, L’Oréal, Kans ainsi que Master Kong Iced Tea, Tuborg Brewery, fabricant de produits d’entretien ménager Liby, fabricant d’appareils de cuisine Vatti, Tencent Video et le jeu vidéo populaire King of Glory de Tencent.

La marque de beauté basée à Shanghai Kans, détenue par le géant de C-beauty Chicmax, a été la première à réagir et à annoncer qu’elle avait résilié le contrat d’approbation de Wu sur Weibo. D’autres ont rapidement suivi.

Wu, un ancien membre du groupe sud-coréen EXO, a été accusé pour la première fois d’infidélité et de s’en prendre à des filles mineures le 8 juillet par Du Meizhu, un étudiant de 19 ans.

Elle a partagé des captures d’écran de conversations présumées entre Wu et des filles mineures sur Weibo et a affirmé qu’elle avait des problèmes de santé mentale et avait même eu des pensées suicidaires en raison de son infidélité et de la cyberintimidation de ses fans.

Du a allégué que Wu gardait un compte WeChat spécial pour contacter des filles mineures sous prétexte de recruter des artistes ou de lancer des rôles féminins pour ses clips musicaux, attirant finalement les filles à jouer à des jeux à boire. Du a dit qu’elle n’était qu’une de ses nombreuses conquêtes.

Wu et son équipe ont catégoriquement nié les accusations et ont annoncé qu’ils avaient déposé une plainte en diffamation contre Du le même jour.

Cependant, Du a rapidement révélé qu’elle n’avait pas reçu de convocation au tribunal. Au lieu de cela, elle a partagé que l’équipe de Wu l’avait contactée et avait proposé de régler les accusations avec de l’argent. Elle a posté un historique de discussion d’elle négociant les détails du plan de règlement avec le représentant de Wu et une copie du contrat que son équipe lui a proposé de signer, qu’elle a prétendu être un piège.

Elle a ensuite partagé une vidéo d’elle recevant deux virements bancaires totalisant 500 000 renminbi de Wu Stacy Yu et Wu Yi Fan, qui semblait être le nom de la mère de Kris Wu et son nom en pinyin chinois.

Dans une interview avec la presse locale publiée dimanche, Du a déclaré qu’elle avait rendu à Wu l’argent du silence en plusieurs versements et qu’elle était prête à faire face à des poursuites judiciaires. Elle a également affirmé que plus de 30 femmes qui avaient partagé des expériences similaires avec Wu l’avaient contactée, dont deux mineures.

Wu s’est ensuite adressé à Weibo pour aborder le problème plus en profondeur, en déclarant :

« Je n’ai pas répondu plus tôt car je ne voulais pas perturber le processus judiciaire mais je n’imaginais pas que mon silence allait accélérer cette rumeur, je n’en peux plus. Je n’ai rencontré cette femme qu’une seule fois le 5 décembre 2020 alors que j’étais avec un groupe d’amis. Je n’ai exhorté personne à boire, je n’ai pas pris de numéro de téléphone et je n’ai d’ailleurs fait aucun des détails qu’elle a décrits. Ce jour-là, il y avait beaucoup de personnes présentes qui peuvent être témoins. Je suis vraiment désolé que cela ait dérangé tout le monde. Je déclare n’avoir jamais fait de « sélection de concubines » ! Pas de leurre pour le sexe ! Pas de drogue au viol ! Pas de mineur ! S’il y avait ce comportement, que tout le monde soit assuré que j’irais en prison de mon plein gré. Je comprends parfaitement le poids juridique de mes propos ci-dessus.

Cependant, l’enquête policière publiée une semaine plus tard sur Weibo contredit directement la déclaration publiée par Wu.

Le message indique que l’agent de Wu a demandé à Du de se rendre au domicile de Wu le 5 décembre sous prétexte de la sélectionner pour apparaître dans un clip. Plus de 10 personnes ont joué à des jeux et ont bu chez lui ce soir-là.

Wu et Du ont eu des relations sexuelles cette nuit-là et Wu a transféré 32 000 yuans, soit 4 950 $, à Du pour des achats en ligne le 8 décembre, selon le communiqué de la police. Les deux sont restés en contact sur WeChat jusqu’en avril 2021.