Krishna Janamashtmi 2021 : Janamashti 2021 Date et heure, Puja Muhurat, histoire et signification de Janamashti

Les fidèles de Krishna par milliers chantent et dansent à la louange du seigneur et se pressent dans les temples pour le culte. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Janvier 2021 : Le festival annuel Janmashtami approche à grands pas. Également connu sous le nom de Gokul Ashtami, Janmashtami célèbre la naissance du Seigneur Krishna, le huitième avatar du Seigneur Vishnu.

Pourquoi l’Inde célèbre Janmashtami : Les légendes disent que le Seigneur Krishna est né pour tuer Kansa, le souverain maléfique de Mathura. Il est né de la sœur du Kansa, Devaki, qui était mariée à l’amie du Kansa, Vasudeva. Après leur mariage, il a été prédit que leur huitième fils tuerait Kansa.

Kansa a emprisonné Devaki et Vasudeva et a tué leurs fils en entendant la prophétie. Quand Krishna est né, Vasudeva l’a remis à Nanda et Yashoda – ses parents adoptifs – à Vrindavan.

Lorsque Vasudeva est revenu à Mathura, il a remis une petite fille au Kansa. Lorsque le roi maléfique a essayé de tuer le bébé, elle a été transformée en déesse Durga, qui l’a averti de son destin imminent. Lord Krishna est venu à Mathura des années plus tard et a tué le Kansa, mettant ainsi fin à son règne.

Date, heure et Muhurat du Janamashtmi 2021 : Janm ou naissance et Ashtami, signifiant le huitième jour du mois, tombe le huitième jour de Krishna paksha ou quinzaine sombre pendant Shravan, selon le calendrier luni-solaire hindou. Cette année, Janmashtami sera célébré le 30 août. Certaines personnes célébreront également l’occasion le 31 août.

Cette année, le tithi Ashtami commence le 29 août à 23h25 et se termine le 31 août à 01h59. Nishita Kaal ou minuit selon le chronométrage védique – l’heure d’effectuer la puja – est de 23h59 à 00h44 le 31 août.

Célébrations du Janmashtami 2021 : Beaucoup de plaisir et de ferveur sont associés à la célébration de Janmashtami en Inde. Les fidèles de Krishna par milliers chantent et dansent à la louange du seigneur et se pressent dans les temples pour le culte. Des pujas sont également organisées dans les maisons. Les gens observent également le vrat rituel et préparent le chappan bhog – un prasad spécial composé de 56 articles sucrés et salés – pour le seigneur.

Alors que la plupart des plats dépendent du choix du dévot, le makhan mishri ou beurre blanc sucré préféré du Seigneur Krishna est un must.

