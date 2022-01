Krispy Kreme ajoute un nouvel élément de menu parfait pour les amateurs de chocolat

Krispy Kreme fait parler les amoureux du chocolat ! Faisant la résolution du Nouvel An d’apporter aux fans « saveur sur saveur sur saveur » et de satisfaire leurs envies de beignets, la chaîne de beignets emblématique lance 2022 en présentant la toute nouvelle collection de mini beignets glacés au chocolat, les tout premiers minis de Krispy Kreme.

La nouvelle collection de beignets comprend quatre nouveaux beignets – Mini beignet de pâte à gâteau glacé au chocolat, Mini biscuits glacés au chocolat et beignet Kreme, Mini beignet au beurre de cacahuète glacé au chocolat et Mini beignet glacé au chocolat – tous qui commencent par un mini beignet glacé au chocolat. Le mini beignet de pâte à gâteau glacé au chocolat prend ensuite ce mini beignet et le trempe de glaçage au chocolat avant de le garnir de confettis arc-en-ciel et de pâte à gâteau KREME. Le Cookies & Kreme Donut prend le mini beignet et le recouvre d’une lime Cookie et KREME et de saupoudrage de biscuits émiettés, tandis que le Peanut Butter Donut est arrosé de sauce au beurre de cacahuète et garni d’une cuillerée de beurre de cacahuète KREME. Le quatrième et dernier beignet du groupe, le mini beignet glacé au chocolat, se vante du beignet emblématique de la chaîne fabriqué en mini et recouvert d’un glaçage au chocolat. Dave Skena, directeur du marketing de Krispy Kreme, a déclaré à propos de la nouvelle collection de beignets : « une petite gâterie occasionnelle peut vous aider à respecter ces résolutions du Nouvel An. Nous avons donc mis une tonne de saveur dans nos nouveaux minis Chocolate Glaze pour nous assurer votre gâterie n’en vaut pas seulement la peine, mais elle est géniale au niveau supérieur. »

(Photo : Krispy Kreme)

Tout comme les autres collections de beignets de Krispy Kreme, les fans devront agir vite, car la collection de mini beignets Chocolate Glazed n’est pas là pour rester. La ligne est une offre en édition limitée qui finira par se retirer des menus. Les quatre nouveaux beignets ont fait leurs débuts dans tout le pays le vendredi 7 janvier et resteront au menu pendant plusieurs semaines avant de finalement prendre leur retraite. Krispy Kreme n’a pas encore annoncé de date de fin pour la nouvelle collection.

La chaîne de beignets bien-aimée accueille la nouvelle ligne et la nouvelle année avec une offre spéciale supplémentaire, l’une de ses premières en 2022. Tout au long du mois de janvier, Krispy Kreme organise des « Flavor Fridays », au cours desquels les invités peuvent acheter une boîte de quatre mini beignets pour 4 $ le 14 janvier et achetez une boîte de 16 minis glacés au chocolat ou minis glacés originaux pour 7,99 $ les 21 et 28 janvier.

Dans la perspective de la nouvelle année, les fans sont presque assurés de nouvelles collections de beignets Krispy Kreme. La chaîne de beignets bien-aimée est connue pour déployer des collections à durée limitée, souvent sur le thème de la saison ou des vacances. En 2021, par exemple, la chaîne a présenté la collection Lemonade Glaze sur le thème de l’été et la collection sur le thème du carnaval, la collection S’mores Donuts et la collection plus récente Let It Snow sur le thème hivernal.