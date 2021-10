Krispy Kreme change de nom juste à temps pour Halloween ! Alors que la saison effrayante bat son plein, le changement de beignet bien-aimé est tombé sous le charme, transformant Krispy Kreme en Krispy Skreme pour le mois d’octobre ! Le changement de nom, qui s’accompagne également d’une légère modification du logo Krispy Kreme, fait partie de la plus grande promotion Halloween de la chaîne, qui comprend l’introduction de quatre nouveaux beignets inspirés d’Halloween.

Le beignet Abra Cat Dabra Doughnut, un beignet glacé original trempé dans du glaçage au chocolat et du sucre à poncer noir, est décoré comme un chat avec des yeux de glaçage et de fondant au sucre. Les clients pourront également se mettre à croquer dans Spooky Sprinkle Donut. Semblable au beignet Abra Cat Dabra, cette gâterie commence par un beignet glacé original, qui est ensuite trempé dans un glaçage à l’orange et surmonté d’un mélange saupoudré d’Halloween.

(Photo : Krispy Kreme)

La gamme de beignets d’Halloween de Krispy Skreme comprend également deux options parfaites pour les amateurs de chocolat. Le beignet de chaudron enchanté commence par un beignet de gâteau au chocolat glacé, qui est ensuite garni de Kreme. Pour vraiment donner à la friandise un look parfait pour Halloween, le beignet décoré comme un chaudron avec des pépites et un « balai » de sorcière en bretzel. Le beignet final de la gamme est le Bewitched Broomstick Doughnut, qui est un beignet en coquille non glacé trempé dans un glaçage violet et décoré d’un tourbillon de glaçage et d’étoiles dorées. Il est fini avec de la crème au beurre verte et un bâton de bretzel « balai ». Les quatre beignets se sont rendus dans les magasins Krispy Kreme dans tout le pays le lundi 11 octobre et continueront d’enchanter les magasins participants pendant une durée limitée seulement.

« Nous méritons tous un Halloween incroyablement génial cette année. Donc, nous devenons Krispy Skreme pour le mois et nous effrayons d’incroyables beignets d’Halloween ainsi que de bonnes affaires effrayantes », a déclaré Dave Skena, directeur du marketing de Krispy Skreme, dans un communiqué de presse. « Aidez-nous aussi à nous amuser en venant à Halloween en costume et nous vous offrirons un beignet gratuit ! »

En plus des nouveaux éléments de menu, Krispy Skreme propose une offre « Saturday Scary Sharies », qui permet aux clients qui commandent une douzaine de beignets d’en acheter une deuxième douzaine pour seulement 1 $. Chaque douzaine est emballée dans une boîte de douzaine de grimoires en édition spéciale. L’affaire n’est valable que les samedis d’octobre. Ensuite, à l’Halloween, le dimanche 31 octobre, les clients qui s’arrêteront chez Krispy Skreme dans leur costume d’Halloween auront droit à un beignet gratuit.