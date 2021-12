Krispy Kreme Donuts lance des friandises festives « Let It Snow »

Krispy Kreme est l’endroit où aller en cette période des Fêtes pour des beignets joyeux sur le thème de Noël. La société a annoncé sa gamme complète de friandises « Let It Snow » à la fin du mois dernier, et beaucoup d’entre elles sont déjà disponibles dans les magasins Krispy Kreme à travers le pays. Krispy Kreme organisera également son événement annuel « Day of the Dozens » le 12 décembre, lorsque les clients pourront obtenir une douzaine d’Original Glazed pour seulement 1 $ à l’achat d’une autre douzaine de beignets.

La collection Let It Snow comprend trois nouveaux beignets pour 2021, ainsi que le retour de deux classiques favoris. Le premier nouveau est le Poppy Penguin Doughnut, qui est rempli de Kreme original, trempé dans du glaçage et décoré de sucre à poncer bleu, plus de Kreme et un morceau de fondant de pingouin. Le Snowman Smile Donut apportera des sourires aux clients car il s’agit d’un beignet rond décoré comme un bonhomme de neige avec du glaçage. Le Snowy Springkle Donut est le dernier nouveau beignet et comprend un glaçage bleu surmonté d’un mélange saupoudré de flocons de neige.

(Photo : BusinessWire/Krispy Kreme)

Les fans qui aiment le beignet Santa Belly seront heureux de voir son retour. Ce petit donut ressemble au Père Noël, avec un glaçage rouge et un glaçage noir pour les boutons et la ceinture du Père Noël. Le beignet glacé au chocolat avec saupoudrage des Fêtes est également de retour, avec son délicieux glaçage au chocolat et un mélange saupoudré des Fêtes. Une commande d’une douzaine de beignets des Fêtes est servie dans une boîte spéciale en édition limitée.

« Il n’y a rien de tel que la première neige de la saison pour dire que la saison des vacances est là ! », a déclaré Dave Skena, directeur du marketing de Krispy Kreme, dans un communiqué le 22 novembre. « Cette année, nous exploitons l’anticipation de l’hiver , des vacances amusantes avec notre collection de vacances enneigées. » Les beignets des Fêtes seront disponibles jusqu’au 24 décembre.

Début novembre, Krispy Kreme a annoncé que son chiffre d’affaires du troisième trimestre avait augmenté de 18%, grâce à la hausse des prix de ses célèbres beignets. Cela les a aidés à compenser la hausse des coûts. « Parce que nous sommes une douzaine d’entreprises, nous avons beaucoup plus de flexibilité dans la façon dont nous fixons les prix », a déclaré le PDG Mike Tattersfield à CNBC. « Nous ne sommes pas une marque à haute fréquence. Les gens vont toujours faire des célébrations, alors ils ont tendance à regarder l’entreprise comme ‘Oui, j’aimerais m’assurer que nous pouvons avoir des beignets frais de Krispy Kreme.' »

Les clients sont prêts à dépenser plus pour des beignets frais, a déclaré Tattersfield, et ils sont prêts à payer encore plus pour ses spécialités. La société a augmenté ses prix en septembre et Tattersfield a prédit une autre augmentation des prix au quatrième trimestre. Cependant, la hausse des coûts n’est peut-être pas une bonne idée, car Goldman Sachs a récemment déclassé la société pour la « vendre » alors que la société est confrontée à des pressions dues à l’inflation, a rapporté CNBC jeudi. Krispy Kreme n’est devenue publique qu’au cours de l’été et son introduction en bourse n’a pas répondu aux attentes, a noté le Charlotte Business Journal.