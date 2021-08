Krispy Kreme et Hershey’s s’associent pour créer une friandise estivale spéciale

Krispy Kreme et Hershey’s se sont associés pour créer des friandises estivales ultimes qui promettent d’apporter aux fans « s’more » de leur saveur estivale préférée ! Alors que la chaleur de l’été bat son plein, les deux sociétés se sont associées pour présenter les S’mores Doughnuts à durée limitée, une collection de beignets rappelant le goûter du camping.

Disponible le mardi 10 août, alias la Journée nationale des S’mores, la nouvelle collection de beignets comprend le S’mores Classic Donut et le S’mores Fudge Cake Doughnut. Le beignet classique comprend un beignet rempli de guimauve KREME, trempé dans le glaçage au chocolat Hershey’s, arrosé de guimauve KREME et de glaçage au chocolat, et garni de chapelure de biscuits Graham. Le S’mores Fudge Cake Doughnut, quant à lui, propose un beignet de gâteau au fudge Hershey’s trempé dans un glaçage à la guimauve, décoré avec du glaçage au chocolat Hershey’s et garni de pépites de chocolat.​

(Photo : Krispy Kreme)

Créés pour « satisfaire les envies estivales », les beignets ont pris vie grâce à une grande équipe. Dave Skena, directeur du marketing de Krispy Kreme, a déclaré dans un communiqué de presse : “Nous faisons équipe avec Hershey’s, l’un des ingrédients clés de tout s’more, pour offrir aux fans des beignets qui satisfont leurs désirs de guimauve-graham-cracker-chocolat d’une nouvelle manière incroyable.” Actuellement disponible dans les magasins participants à travers les États-Unis, Krispy Kreme a aidé les fans à célébrer le lancement de la collection avec une offre en ligne. Les clients qui ont acheté une douzaine de beignets en ligne le mercredi 11 août n’ont pu bénéficier que de 50 % de réduction sur une douzaine d’Original Glazed avec le code promotionnel BOGO50. La chaîne a publié des offres promotionnelles similaires avec le lancement d’autres collections de beignets dans le passé. Krispy Kreme n’a pas précisé combien de temps la collection S’more’s Donuts sera disponible.

La chaîne de beignets est connue pour ses fréquentes saveurs à tirage limité, que Krispy Kreme a doublées ces derniers mois. Rien que cet été, plusieurs collections de beignets à durée limitée, à commencer par la collection Lemonade Glaze lancée en juin, ont été lancées. Inspirée par la boisson estivale populaire et rafraîchissante, la collection comprenait quatre beignets «fraîchement pressés» – le beignet glacé à la limonade, le beignet au citron kreme, le beignet à la limonade à la fraise et le beignet à la limonade rose.

En juillet, Krispy Kreme a dévoilé la fantasque collection Carnival, composée du beignet aux pommes et au caramel, du beignet à la barbe à papa et du beignet au maïs soufflé au caramel. À l’époque, a déclaré Skena, “les carnavals sont une tradition estivale et que le vôtre soit de retour ou non après un an de congé, vous pouvez goûter à vos saveurs de foire préférées avec ces délicieux nouveaux beignets”. La collection Carnival était disponible jusqu’au 8 août.