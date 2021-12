Krispy Kreme propose une offre de beignets du Nouvel An

Oubliez de lever un verre à la nouvelle année – Krispy Kreme veut que vous et vos amis « leviez un verre » jusqu’en 2022 ! La chaîne de beignets bien-aimée envoie 2021 et accueille en 2022 avec une offre massive du Nouvel An sur ses beignets glacés originaux préférés des fans. Du jeudi 30 décembre au dimanche 3 janvier, Krispy Kreme propose deux douzaines Original Glazed pour seulement 12 $.

Surnommée l’offre « Raise a Glazed », et marquant la première promotion de la chaîne en 2022, l’offre sera disponible en ligne, via le service au volant et en magasin dans les magasins Krispy Kreme participants à travers les États-Unis. simplement besoin de demander l’accord avec leur commande. Pour échanger en ligne, les clients peuvent simplement voir le produit groupé dans le menu et l’ajouter à leur panier. Les fans peuvent acheter jusqu’à deux douzaines par jour dans le cadre de la promotion.

Les beignets glacés originaux de Krispy Kreme sont préparés quotidiennement à partir de la recette originale datant des années 1930. Les anneaux de levure de renommée mondiale sont glacés à la perfection. Bien qu’ils soient un aliment de base du menu Krispy Kreme, la chaîne de beignets offre de nombreuses autres options, y compris différentes variantes de l’Original Glazed comme le Glazed Raspberry Filled, Original Filled Kreme, Chocolate Iced Glazed, Glazed Chocolate Cake. Le menu comprend également des beignets comme le bien-aimé Apple Beignet, Oreo Cookies and Kreme, Strawberry Iced with Sprinkles, Cinnamon Sugar et Glazed Cruller, entre autres.

L’année dernière, Krispy Kreme a ajouté plusieurs lignes de beignets en édition limitée au menu, la plus récente étant la collection Let It Snow. Introduite en novembre, la collection sur le thème de l’hiver a permis aux fans de « vivre la joie de la saison avec l’aide du Père Noël et de quelques amis des neiges » via cinq nouveaux beignets – Poppy Penguin Doughnut, Snowman Smile Doughnut, Snowy Sprinkle Doughnut, Santa Belly Doughnut, et chocolat glacé avec beignet saupoudré des Fêtes. Avant cela, Krispy Kreme avait la collection Thanksgiving – Pecan Pie Doughnut, Cranberry Orange Doughnut, Dutch Apple Pie Doughnut et Gobbler Donut – ainsi qu’une ligne sur le thème du carnaval d’été qui comprenait le Caramel Apple Doughnut, le Cotton Candy Doughnut et le Caramel Donut de maïs soufflé.

Krispy Kreme sert cependant plus que des beignets. Les fans peuvent associer leurs beignets à l’une des nombreuses boissons, telles que l’Original Glazed Coffee, qui est décrit comme « doux et sucré. Un avant-goût de notre emblématique Original Glazed Donut dans une tasse ». Ceux qui recherchent quelque chose d’un peu plus sucré peuvent opter pour l’un des nombreux lattes et cafés glacés au menu.