Krispy Kreme révèle une offre gratuite pour les clients au milieu d’une nouvelle campagne douce

Krispy Kreme rend son don de beignets gratuit tout au long de l’année encore plus sucré. Après que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé le lundi 23 août l’approbation complète du vaccin Pfizer Covid-19 pour les personnes de 16 ans et plus, ce qui en fait le premier vaccin contre le coronavirus approuvé par la FDA, la chaîne de beignets bien-aimée a annoncé un délicieuse nouvelle mise à niveau de sa campagne de vaccination gratuite en cours: deux beignets gratuits pour chaque Américain qui a reçu au moins une dose du vaccin COVID-19.

Surnommée l’offre « Montrez votre cœur » d’une semaine, la campagne améliorée se déroule à tout moment et tous les jours du lundi 30 août au dimanche 5 septembre. En plus de recevoir un beignet glacé original, ceux qui présentent leur carnet de vaccination recevront également un donut coeur glacé original gratuit. La nouvelle offre est la dernière façon de Krispy Kreme de montrer son soutien aux efforts du pays pour surmonter la pandémie, avec Dave Skena, directeur du marketing, déclarant dans un communiqué de presse, « nous espérions tous que nous serions près de la fin de cette pandémie en maintenant. Nous ne le sommes pas. Alors, s’il vous plaît, envisagez de vous faire vacciner si vous ne l’avez pas déjà fait. Et puis profitez et partagez deux donuts incroyables avec nos sincères remerciements. “

(Photo : Krispy Kreme)

La campagne de vaccination gratuite des beignets a débuté en mars lorsque Krispy Kreme, dans le but d’encourager les Américains à retrousser leurs manches et à se faire vacciner, a annoncé qu’elle offrirait des beignets gratuits à ceux qui ont reçu leur vaccin COVID-19. À l’époque, la chaîne avait annoncé qu’elle “voudrait montrer un doux soutien à ceux qui ont reçu le vaccin COVID-19”. À l’époque, Skena a déclaré: “Nous voulons tous que le COVID-19 soit derrière nous le plus rapidement possible et nous voulons soutenir tous ceux qui font leur part pour rendre le pays sûr en se faisant vacciner dès que le vaccin est à leur disposition”.

Malgré les bonnes intentions de Krispy Kreme, la campagne a suscité une certaine controverse. Afin de recevoir le beignet gratuit, les amateurs de beignets doivent montrer leur carnet de vaccination COVID-19, que les gens reçoivent après avoir reçu leur vaccin. Le détail mineur a entraîné des réactions négatives pour différentes raisons, certains affirmant à tort que cela constituait une violation des lois HIPAA, tandis que d’autres ont contesté le fait que l’obésité est liée à une maladie grave.

Indépendamment du contrecoup, la campagne a été massivement populaire. Selon Krispy Kreme, plus de 2,5 millions de beignets glacés originaux ont déjà été offerts dans le cadre de cet effort. Ces beignets s’ajoutent aux plus de 30 millions de beignets gratuits que la chaîne a offerts aux travailleurs de la santé, aux enseignants, aux personnes âgées diplômées et à d’autres en 2020. La campagne de vaccination de Krispy Kreme se déroule tous les jours jusqu’à la fin de 2021.