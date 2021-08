in

Kristal Silva apparaît dans le programme Hoy, ¿deja Venga la Alegría? | Instagram

Trahison ?, les internautes ont été surpris par l’émergence d’un enregistrement dans lequel on peut voir la belle animatrice de Venga La Alegría, Kristal Silva dans le Programme d’aujourd’hui, où il est devenu le centre d’attention.

Face à la résurgence de la vidéo, les followers de cette belle femme se sont demandé si les rumeurs selon lesquelles la belle Kristal Silva partirait seraient une réalité. Viens la joie.

Pour la tranquillité des adeptes de la matinale TV Azteca, cette vidéo date du moment où la belle Kristal a été sacrée Nuestra Belleza México en 2016 et s’apprêtait à représenter notre pays dans Miss Univers.

La désormais célèbre animatrice a été approchée par Martha Figueroa et Raúl Araiza pour parler de sa préparation et de sa future présentation dans Miss Univers, chose pour laquelle la belle Kristal Silva elle se sentait plus que prête.

REGARDEZ LE MOMENT ICI

Les images ont refait surface après que des rumeurs ont éclaté selon lesquelles Silva quitterait Venga La Alegría, où, selon Alex Kaffie, elle n’ira jamais au-delà d’être un ornement puisque l’entreprise préfère faire briller d’autres personnalités comme Cynthia Rodríguez.

Le méchant des émissions est parti comme preuve de ce qu’il dit qu’un célèbre cadre de TV Azteca n’a pas assisté au mariage de l’ancienne reine de beauté, ceci parce qu’elle n’était pas l’une de ses gâtées et qui n’était pas non plus la productrice de Venga La Joy .

Kaffie a assuré que la meilleure chose pour le partenaire de Laura G et Patricio Borguetti était de quitter la compétition matinale du programme Hoy à la recherche d’opportunités dans lesquelles elle pourrait grandir en tant que pilote.