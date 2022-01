Kristal Silva est belle en denim et cherche à imposer la mode | INSTAGRAM

La belle présentatrice de « Viens joie »Kristal Silva, vient de publier il y a quelques heures une jolie photographie sur laquelle elle apparaît vêtue d’une magnifique tenue en jean, réalisant l’un de ses rêves d’enfant et faisant profiter ses fans.

Et c’est que dans la publication le beau chauffeur avoue que quand elle était petite, elle a vu des magazines où ils avaient Des modèles et elle a imaginé qu’elle pourrait le faire un jour, alors elle a pratiquement réalisé ses rêves et a décidé de le partager avec nous.

L’ancienne reine de beauté mexicaine a remporté le concours Miss terre Mexique en 2013 et Notre beauté Mexique 2016, elle a donc pratiquement dépassé la plupart des modèles qui travaillent actuellement dans ce type de magazines, avec l’un des plus attractif que les téléspectateurs ont vu.

La jeune femme apparaît vêtue d’un joli chemisier jaune pastel, un jean et un pantalon du même tissu, ainsi que d’énormes boucles d’oreilles circulaires, un collier et bien sûr ses jolis cheveux en queue de cheval.

Il ne fait aucun doute que son visage est l’un des plus beaux de la télévision et du divertissement aujourd’hui, mais bien plus est maquillé par la manière professionnelle dont elle a été montrée à cette occasion sur ses réseaux sociaux.



Kristal Silva a partagé sa beauté dans cet incroyable ensemble en jean, elle a l’air fantastique.

Ce contenu cumule plus de 60 000 likes en quelques heures, ce qui montre aussi la grande attention qu’il porte et à quel point ce type d’images est bien reçu par ses followers.

Il est important de mentionner qu’il était récemment en voyage à Paris et a réussi à prendre une photo de la Tour Eiffel, s’assurant qu’elle est beaucoup plus belle en personne qu’en photographie, quelque chose qu’il était très heureux de pouvoir faire et réaliser.

Dans Show News, nous continuerons à partager avec vous le beau contenu que Kristal Silva partage avec nous et bien sûr aussi les informations les plus intéressantes sur elle et le monde du divertissement.