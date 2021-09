Kristal Silva fond en larmes au milieu de Venga la Alegría | Instagram

Très loin de ce que beaucoup pourraient penser, les belles stars de la télévision ont aussi pas mal d’insécurités et ont vécu des moments très difficiles, tel est le cas de la belle Kristal Silva de Venga la Alegría.

L’ancienne reine de beauté a fait vivre aux personnes présentes et aux téléspectateurs des moments d’émotion, ceci avant sa présentation dans l’émission de téléréalité Je veux chanter! le 8 septembre. Pendant la capsule, la présentatrice de télévision a pleuré en effectuant un exercice se remémorant son enfance.

Pourtant les larmes pour Kristal Silva ils ne se sont pas arrêtés là, car étant déjà en direct, Sergio Sepúlveda lui avait préparé un miroir sur la piste Viens la joie destiné à un nouvel exercice.

Sele a demandé à Kristal Silva avant sa présentation de se tenir devant le miroir et de dédier quelques mots à la femme qu’elle voyait, elle-même, le résultat était vraiment émouvant.

La célèbre qui s’est récemment mariée, a indiqué qu’elle est telle qu’elle est et c’est pourquoi les gens l’aiment, parce qu’elle est transparente et non parce qu’elle est grande, parce qu’elle est allée à un concours de beauté ou qu’elle a la plus belle robe.

Le membre du VLA a clairement indiqué que son problème venait du fait qu’elle a toujours voulu être belle et qu’elle s’est tellement souciée d’elle qu’elle a souffert de la recherche de sa beauté, ce qui est vraiment difficile à cacher.

