Kristaps Porzingis au All-Star ? | Blogdebasket

Il a reçu beaucoup de critiques la saison dernière et c’était l’un des doutes que les Mavericks de Dallas présentaient sur sa liste : transférer à Kristaps Porzingis et ajoutez une autre star dans la ligue ou faites confiance au Letton. Pour l’instant, l’option choisie a été la seconde et tout va bien.

La réalité est que le pivot de Les francs-tireurs de Dallas propose des chiffres très intéressants qui en font une autre option pour le jeu du All-star qui se tiendra dans quelques mois. Cela lui donnera-t-il d’être l’un des meilleurs de la ligue et de revenir s’installer dans la salle bondée des méga stars de la NBA ?

ICYMI: Kristaps Porzingis fait le cas des All-Star alors que les Mavericks forent les Blazers. #MFFL #Mavs https://t.co/evQqoVslwX – The Smoking Cuban (@the smokingcuban) 28 décembre 2021