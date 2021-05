Encore une fois, Kristen Bell était juste son moi honnête et hilarant. Elle savait que l’attirance pour le sexe opposé (ou du même) sexe ne meurt pas simplement parce que vous êtes marié. Pouvez-vous imaginer la folie polyamoureuse qu’une relation entre le couple et les co-stars de Friday Night Lights aurait créée à Hollywood? Comme beaucoup de couples, Bell et Dax Shepard s’amusaient à trouver d’autres stars attrayantes. Ce sont des humains avec des désirs comme tout le monde.