Kristen Bell capture Dax Shepard devant la caméra pendant le moment Sweet Dad

Kristen Bell et Dax Shepard sont parents de deux filles, Delta et Lincoln, et Bell a posté une jolie photo sur Instagram de Shepard en mode papa. Le couple a emmené leurs filles en voyage sur la route, et lors d’un arrêt au Dairy Queen, Bell a fait de son mieux David Attenborough pour décrire la scène. “Vous voyez de nombreux animaux lors d’un voyage sur la route, mais aucun n’est aussi rare que d’attraper le tristement célèbre papa bête dans son habitat naturel”, a plaisanté Bell. « Nous avons eu la chance de l’attraper à l’heure du repas, et nous l’avons même aperçu en train de nourrir ses petits !

Bell et Shepard ont été francs sur les difficultés de la parentalité pendant une pandémie, ils étaient donc probablement ravis de pouvoir faire un voyage en toute sécurité avec leur famille. Bell s’est ouvert lors de l’émission spéciale de Yahoo Reset Your Mindset: Pandemic Parenting Livestream en mars 2021, expliquant comment ils ont aidé leurs enfants à traverser la période difficile de la pandémie de COVID-19. “Les enfants et la santé mentale sont intéressants”, a-t-elle expliqué, affirmant qu’elle trouvait utile de “disséquer en quelque sorte ce qui se passe dans leur cerveau et de leur faire savoir que tout va bien. Nous sommes toujours honnêtes avec nos enfants, et parfois cela a été vraiment dur. Nous avons expliqué ce qu’était le COVID et pourquoi il existe et nous leur avons tout dit très tôt et nous leur avons simplement rappelé que nous avons plus de chance que la plupart des gens et que nous devons faire ce que nous pouvons pour aider les autres pendant cette période. “

Sur ces nouvelles photos, le visage de leur fille est couvert, ce à quoi Bell a été très intentionnelle car elle tient à la vie privée de ses enfants. Bien que Bell parle beaucoup de la parentalité, elle ne montre jamais le visage de ses enfants sur les réseaux sociaux, choisissant de leur donner leur vie privée jusqu’à ce qu’ils puissent consentir à être partagés de manière aussi large. “Mon sentiment est que j’ai choisi une carrière aux yeux du public. J’ai choisi d’être cité, j’ai choisi de me faire photographier”, a expliqué la star de The Good Place à Romper en novembre 2020. “Je ne les connais pas encore. Je Je ne sais pas s’ils voudront ça. Donc je n’ai vraiment pas le droit de choisir pour eux.