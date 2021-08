Kristen Bell compare le débat sur la douche des célébrités à une « affaire de la Cour suprême »

Kristen Bell participe au débat sur le bain dans lequel elle s’est retrouvée, avec d’autres célébrités Ashton Kutcher et Mila Kunis. Lors d’une interview sur le podcast du mari de Bell, Armchair Expert, les couples ont discuté de leurs routines de bain et les fans ont été choqués lorsque Kutcher et Kunis ont révélé qu’ils ne douchent pas leurs enfants tant que vous ne pouvez pas “voir la saleté sur eux”. Cependant, les fans ne semblent toujours pas laisser tomber, même si Kunis et Kutcher sont tous deux allés sur les réseaux sociaux pour prouver qu’ils baignent leurs enfants plus souvent que ce qu’ils laissent les gens penser pendant leur conversation.

Maintenant, Bell s’avance et plaisante en disant que leur débat s’est transformé en ce qui ressemble à une “affaire devant la Cour suprême”. “Parfois, cinq, six jours s’écoulent. Je veux dire, ils ne sentent pas”, a révélé Bell sur The View via ET Canada. “Je suis un grand fan d’attendre la puanteur. Une fois que vous sentez une bouffée, c’est la façon dont la biologie vous fait savoir que vous devez la nettoyer.” Elle a ensuite plaisanté en disant que les gens doivent comprendre ce qui est considéré comme une blague et ce qui ne l’est pas parce que les spectateurs prennent cette interview trop au sérieux.

“Je pense que les gens ont peut-être besoin d’une petite leçon sur ce qui est une blague et ce qui ne l’est pas. Parce que maintenant les gens agissent comme si c’était une véritable affaire devant la Cour suprême”, a-t-elle déclaré. Elle a ensuite ajouté qu’il n’y avait aucune règle sur le moment où une personne devrait se doucher et quand quelqu’un d’autre ne devrait pas le faire, révélant même qu’elle avait une “mauvaise hygiène”. “Nous en parlions juste parce qu’il doit y avoir une règle pour tout le monde et c’est comme ‘Non, il n’y en a pas.’ Vous savez, tout le monde est différent”, a-t-elle détaillé. “Comme, si vous avez une douche d’entraînement, si vous voulez passer quelques jours sans [a shower], super. Si vous avez une mauvaise hygiène, ce n’est pas sur moi.”

“Et j’ai une mauvaise hygiène, je vais y aller et être honnête avec vous”, a-t-elle admis. Au cours de leur conversation sur le podcast de Shepard, Shepard a partagé ses réflexions en disant que les gens “ne devraient pas se débarrasser de l’huile naturelle sur votre peau avec un pain de savon tous les jours”. Kunis a ensuite ajouté en révélant que son éducation avait beaucoup à voir avec la raison pour laquelle elle se sentait aussi forte qu’elle pour le bain, en disant: “Je n’ai pas eu d’eau chaude en grandissant quand j’étais enfant, donc je n’ai pas beaucoup pris de douche de toute façon.” Bell a alors accepté.