Kristen Bell et Dax Shepard doublent leurs récents commentaires sur la baignade

Kristen Bell et Dax Shepard ont eu Internet en colère contre leurs récents commentaires disant qu’ils ne lavaient pas régulièrement leurs deux enfants, Lincoln, 8 ans, et Delta, 6 ans. Le couple a doublé la déclaration de Bell selon laquelle ils “attendent la puanteur” pour l’heure du bain, en partageant que l’histoire drôle n’était pas qu’une blague. “Ce n’est pas tellement une blague que j’attends la puanteur”, a déclaré Bell lors d’une interview avec Daily Blast Live. “Cela te dit quand ils ont besoin de se baigner.”

Shepard a soutenu les propos de sa femme, ajoutant: “Nous avions dit que nous les avions baignés religieusement pendant les premières années, lorsque la routine du coucher était si vitale”, a-t-il déclaré. “Une fois que cela n’était pas nécessaire pour les faire s’endormir, oui, nous avons levé le pied sur le gaz.” Il a poursuivi: “Je dirai simplement, pour l’Amérique, Kristen a une meilleure hygiène que moi. Donc je pense qu’en général, parce que Kristen se maquille plus souvent que moi, elle doit l’enlever.”

Shepard admet qu’ils “pourraient être meilleurs” tous les deux en ce qui concerne leurs habitudes d’hygiène personnelle. “Je ne suis pas souvent dans ce genre de choses, donc je n’ai à le faire que lorsqu’une odeur est présente ou que je suis dans ce genre de choses”, a déclaré Shepard à propos de ses habitudes de bain personnelles. Bell évoque le fait qu’il existe un problème environnemental qui les empêche d’abuser de leurs douches et baignoires – la sécheresse en cours en Californie. Le gouverneur Gavin Newsom a demandé aux familles de réduire leur consommation d’eau de 15 % le mois dernier alors que la pénurie d’eau s’aggrave. Cependant, il n’a pas exactement demandé aux résidents de prendre moins de douches, mais plutôt de prendre des douches plus courtes. “C’est l’autre chose, c’est que la Californie est dans une sécheresse depuis toujours”, a déclaré l’alun de Good Place. “… c’est comme la responsabilité de votre environnement. Nous n’avons pas une tonne d’eau, alors quand je me douche, je vais attraper les filles et les pousser là-dedans avec moi pour que nous utilisions tous la même eau de douche. ” Elle a conclu: “Je ne sais pas, ça arrive juste à chaque fois que ça arrive, je suppose.”

Les commentaires de Bell et Shepard lors d’une conversation en ligne en cours déclenchée par des célébrités partageant leurs habitudes de bain. Mila Kunis et Ashton Kutcher ont précédemment expliqué qu’ils ne lavaient pas non plus leurs enfants tous les jours – uniquement lorsqu’ils pouvaient voir la saleté. “Si vous pouvez voir la saleté dessus, nettoyez-les. Sinon, cela ne sert à rien”, a déclaré Kunis.