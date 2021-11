Kristen Bell et Dax Shepard révèlent leurs plus gros coups de cœur pour les célébrités

Bouge, Brad Pitt. Il y a une nouvelle bromance en ville pour Dax berger.

Alors que le comédien et l’actrice n’ont d’yeux que pour l’autre, ils ont chacun révélé leurs coups de cœur pour les célébrités lors de l’épisode du 15 novembre de The Ellen DeGeneres Show. Bien que Dax ait déclaré que Brad avait déjà occupé une place spéciale sur sa liste, il a noté qu’il y avait quelqu’un d’autre qui avait réussi à se hisser au sommet : le pilote de Formule 1 Daniel Ricciardo.

« Je suis gêné de dire que j’ai fait ce que font ces hommes – j’ai un modèle plus jeune », a plaisanté Dax pour animer Ellen Degeneres. « J’ai regardé ce truc Drive to Survive sur Netflix… Et puis je suis devenu obsédé par la Formule 1, puis j’ai interviewé Daniel Ricciardo sur le podcast, puis lui et moi avons sympathisé. Ensuite, j’ai poussé fort, j’ai obtenu un numéro de téléphone et nous avons « Je viens vraiment de construire cette chose qui a abouti à ce que nous voyions le monde ensemble, vraiment. »