Kristen Bell ne baigne pas ses enfants jusqu’à ce qu’ils « puent » – « Ce ne sont que des bactéries » ⋆ .

Kristen Bell – .images

* Juste peu de temps après que Mila Kunis et Ashton Kutcher ont admis qu’ils attendaient de voir de la “saleté” sur leurs enfants avant de se baigner, une autre grande star, Kristen Bell, révèle également pourquoi elle aussi ne donne pas régulièrement le bain à ses enfants.

Bell a rejoint son mari Dax Shepard sur The View la semaine dernière, où le couple a partagé qu’ils n’étaient pas de grands fans de baigner leurs enfants tous les soirs. Bell a expliqué qu’elle est « une grande fan d’attendre la puanteur. Une fois que vous sentez une bouffée, c’est la façon dont la biologie vous fait savoir que vous devez la nettoyer. Il y a un drapeau rouge. Honnêtement, ce ne sont que des bactéries ; une fois que vous avez attrapé des bactéries, vous devez vous dire : « Allez dans la baignoire ou la douche. »

Shepard a déclaré aux hôtes de The View qu’ils avaient l’habitude de laver leur enfant de 6 et 8 ans tous les jours dans le cadre d’une routine nocturne, mais cela a ensuite changé.

“D’une manière ou d’une autre, ils ont juste commencé à dormir seuls sans leur routine”, a expliqué l’acteur de Dukes of Hazzard à propos de ses filles. « Nous avons dû commencer à dire : « Hé, quand les avez-vous lavés pour la dernière fois ? » »

Dans une nouvelle interview avec The Daily Beast Live, Bell a poursuivi en expliquant pourquoi ce n’est pas un gros problème pour eux : « Ce n’est pas tellement une blague que j’attends la puanteur. Cela vous indique quand ils ont besoin de se baigner », a déclaré la star de « Frozen », ajoutant qu’elle et son mari essayaient également de faire leur part pour protéger l’environnement en n’utilisant de l’eau que lorsque cela est nécessaire.

