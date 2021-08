Kristen Bell publie une photo rare des filles Lincoln et Delta lors d’une sortie en famille avec Dax Shepard

Kristen Bell a posté une photo de ses filles, Lincoln et Delta sur Instagram cette semaine… D’une certaine manière. La photo montre Bell et son mari Dax Shepard souriant au bord de la piscine avec leurs enfants devant eux. Cependant, comme d’habitude, Bell a ajouté des autocollants emoji sur le visage de ses filles pour protéger leur vie privée.

Bell a qualifié la photo de “jour de famille”, les montrant tous les quatre en maillot de bain. Shepard portait un maillot de bain et pas de chemise tandis que Bell portait un haut de bikini noir et une chemise ample à rayures avec un short assorti. Ses filles se tenaient devant elle, mais il semblait que les choses s’étaient refroidies lorsque la photo a été prise. Les visages des filles ont tous deux été remplacés par des emojis de lunettes de soleil.

Bell et Shepard ont emmené Lincoln, 8 ans, et Delta, 6 ans, avec eux pour des vacances en grand groupe avec d’autres amis et leurs familles. Sur ses histoires Instagram, Bell a partagé d’autres photos et vidéos d’eux dans un complexe avec un toboggan et d’autres attractions. Comme on pouvait s’y attendre, ceux-ci ont suscité des commentaires sur le récent débat sur la fréquence à laquelle les enfants devraient être baignés, qui a commencé sur le podcast Armchair Expert de Shepard.

Tout a commencé fin juillet lorsque des amis et collègues acteurs Mila Kunis et Ashton Kutcher ont rejoint Shepard et Bell pour un autre épisode du podcast. Là, Kunis et Kutcher ont dit : « Si vous pouvez voir la saleté sur eux, nettoyez-les. Sinon, cela ne sert à rien » de baigner les enfants. Le commentaire est devenu viral et Shepard et Bell ont dû peser la semaine suivante lorsqu’ils sont apparus sur The View.

“Nous avons baigné nos enfants tous les soirs avant de se coucher comme leur routine, puis d’une manière ou d’une autre, ils ont juste commencé à dormir seuls sans leur routine et nous avons dû commencer à dire [to each other] comme : « Hé, à quand remonte la dernière fois que vous les avez baignés ? »”, a déclaré Shepard.

“Ouais, on oublierait,” acquiesça Bell. “Je suis un grand fan d’attendre la puanteur. Une fois que vous sentez une bouffée, c’est la façon dont la biologie vous fait savoir que vous devez la nettoyer. Il y a un drapeau rouge. Honnêtement, ce ne sont que des bactéries; une fois que vous avez des bactéries, vous devez être comme, « Allez dans la baignoire ou la douche. » Alors je ne déteste pas quoi [Kunis and Kutcher] faites. J’attends la puanteur.”

De nombreux fans ont été horrifiés par cela, bien que d’autres aient défendu Bell, Shepard, Kunis et Kutcher. Certains pensaient que c’était juste une description réaliste des compromis de la parentalité. Les critiques pensaient que c’était une façon d’inculquer de mauvaises habitudes aux enfants. Le débat fait rage sur tous les réseaux sociaux.