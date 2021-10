Kristen Bell révèle que Dax Shepard a été soigné pour l’aider avec un conduit bouché

Dax Shepard n’a pas hésité à aider sa femme Kristen Bell lorsque l’actrice de The Good Place souffrait d’un canal mammaire bouché. La mère de deux enfants est devenue franche en discutant avec l’actrice Katie Lowes de la mammite lors de son segment Momsplaining pour The Ellen DeGeneres Show, revenant sur une conversation qu’ils ont eue en 2018 sur l’infection douloureuse du tissu mammaire résultant d’un conduit de lait bouché.

« J’ai dit à mon mari: ‘J’ai juste besoin que tu suces ça' », a déclaré Bell à propos de Shepard dans les anciennes images. « Nous pourrions en parler. Nous pourrions être bizarres à ce sujet ou vous pourriez simplement aller de l’avant et allaiter. » L’acteur du Ranch « se retirait et crachait dans cette tasse », se souvient Bell. « Je n’ai jamais été aussi amoureux. »

Lowes, qui partage son fils de 3 ans Albee et sa fille de 11 mois Vera avec son mari Adam Shapiro, a déclaré que son mari n’avait jamais eu à « soigner un sabot », mais a déclaré qu’il le ferait « de nombreuses fois » si cela était nécessaire . Lowes a également parlé de son expérience de la dépression post-partum, alertant les mamans de toutes sortes d’être à l’affût.

« J’aurais dû être en état d’alerte élevé, si vous l’avez déjà eu, cela peut être pire avec le second », a expliqué Lowes. « La dépression post-partum avec ma fille, je me suis mis à genoux. Un manuel horrible, très, très effrayant – des pensées suicidaires, des pensées terribles à propos de mes enfants. » Se souvenant d’avoir souffert d’attaques de panique à chaque fois que sa fille pleurait pour être nourrie, Lowes a expliqué que son deuxième enfant l’avait amenée dans un endroit très sombre.

« Puis je me suis réveillé et j’ai commencé à avoir des pensées très négatives à propos de mon fils, mon bambin parce qu’il est un bambin et qu’il est difficile. ‘Je ne veux pas faire ça. Je ne veux plus être ici' » elle a partagé. Ce sont ces pensées qui ont poussé l’actrice à prendre des médicaments. « J’ai commencé mon parcours médicamenteux, donc je dois dire, Dieu merci pour la science, les amis, les systèmes de soutien, mes médecins, tout, parce que tout ce que tout le monde a dit était vrai, c’est-à-dire qu’une fois que vous vous y êtes mis et que vous vous êtes stabilisé, vous vous sentirez comme moi », elle a partagé.