Kristen Bell se souvient de Dax Shepard en train de sucer son sabot d’allaitement

Pour certains c’est des roses, pour d’autres c’est du chocolat. Pour cloche de Kristen, rien ne dit « amour » comme si votre partenaire suce un conduit de lait bouché.

Au cours du dernier épisode de Momsplaining, le segment nominé aux Emmy Awards de The Ellen DeGeneres Show animé par Kristen, l’actrice et maman de deux enfants a discuté des problèmes d’allaitement avec l’actrice Katie baisse. Kristen est maman de filles Lincoln, 8 et Delta, 6 ans, avec mari berger de Dax, alors que Katie est maman d’une fille de 11 mois, Vera Fay, et 4 ans sont, Albee, avec mari Adam Shapiro.

Tout en discutant des accès de mammite de Kristen – une inflammation du tissu mammaire qui se produit lorsqu’il y a un canal lactifère bloqué – la star du scandale Katie a immédiatement pensé au moment où Kristen lui a révélé en 2018 que Dax lui avait fait le plus gros solide jamais en aidant son infirmière dehors pour se boucher.

« J’ai dit à mon mari: » J’ai juste besoin que tu suces ça « », a déclaré Kristen à propos de Dax dans la séquence de retour de 2018. « Nous pourrions en parler. Nous pourrions être bizarres à ce sujet, ou vous pourriez simplement aller de l’avant et allaiter. »