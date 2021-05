Kristen Clarke a induit les sénateurs en erreur au sujet de son association avec le prof antisémite ⋆ .

Kristen Clarke est la candidate de Joe Biden à la tête de la division des droits civils du ministère de la Justice. Nous avons discuté du fait qu’en tant qu’étudiante à Harvard, elle a invité un professeur farouchement antisémite (Tony Martin) sur le campus et a ensuite loué ses délires haineux.

Maintenant, il semble que Clarke a induit en erreur le Comité judiciaire du Sénat au sujet de ses liens avec un autre professeur antisémite, Amiri Baraka. Le professeur en question était un antisémite virulent qui, entre autres, accusait Israël d’avoir eu connaissance de l’attaque du 11 septembre contre l’Amérique.

Dans des questions écrites à Clarke, le sénateur Mike Lee a fait une série d’enquêtes sur Baraka et, en particulier, un article qu’il a écrit comparant les policiers et les juges au Ku Klux Klan. L’article s’intitule «Mumia, Lynch Law et Imperialism». «Mumia» est Mumia Abu-Jamal, qui a assassiné un policier en 1981, devenant ainsi une cause célèbre du mouvement radical nationaliste noir.

L’une des questions posées par le sénateur Lee à Clarke était de savoir si elle était «membre de la rédaction d’un journal avec Amiri Baraka». La réponse de Clarke, sous serment, était «non».

Mais selon le Washington Free Beacon:

Des copies archivées d’une revue savante montrent la candidate du ministère de la Justice Kristen Clarke inscrite sur l’en-tête aux côtés de Baraka. Dans les huit éditions de «Souls, A Critical Journal of Black Politics, Culture, and Society, il a été constaté que Clarke est répertorié en tête de mât en tant que rédacteur adjoint. Baraka est répertorié comme un éditeur contributeur.

Il n’est pas clair si, en tant que rédacteur en chef, Baraka avait des responsabilités éditoriales au journal. Le professeur n’est plus là pour le dire.

Cependant, si Clarke ne croit pas que, malgré son titre, Baraka était impliquée dans le processus éditorial, elle aurait dû divulguer qu’ils étaient en tête de mât de la même publication et ensuite prétendre qu’il ne faisait pas partie de la rédaction.

Clarke a déjà menti au comité au sujet de son propre travail alors qu’elle était étudiante à Harvard. À l’époque, elle a écrit une lettre au journal de l’école affirmant que les Noirs étaient supérieurs aux Blancs.

Elle a dit au comité sous serment que la lettre était satirique. Cependant, il n’y a aucune preuve à l’appui de cette affirmation, et Clarke n’a pas prétendu que la lettre était satirique lorsqu’elle a été attaquée pour son racisme flagrant.

De plus, les déclarations racistes dans sa lettre retracent la pseudo-scientifique «théorie de la mélanine» de la supériorité raciale noire qui était populaire dans les cercles noirs radicaux à l’époque, y compris parmi les militants que Clarke admirait. Il ne fait aucun doute que lorsque Clarke a craché son absurdité suprémaciste noire, elle pensait ce qu’elle avait dit.

De plus, comme nous l’avons montré ici, Clarke a menti au sujet de sa position sur la suppression du financement de la police. Elle a faussement témoigné qu’elle n’a pas favorisé le report du financement.

Enfin, bien que ce dernier point ne relève pas de l’honnêteté de Clarke, son travail pour la publication radicale – elle a été fondée par le marxiste noir Manning Marable – à laquelle Baraka a contribué devrait compter contre elle. Et couplé à ses propres déclarations suprémacistes noires, cela devrait la disqualifier. Après tout, Ryan Bounds a été disqualifié d’un poste de juge fédéral, à la demande de Clarke, sur la base d’écrits d’université moins incendiaires que celui de Clarke et de ceux contenus dans la publication qu’elle a aidé à éditer.

Peut-être que Clarke n’est plus un suprémaciste noir. Peut-être que son favoritisme envers les Noirs ne va pas plus loin maintenant que son désir de préférer les Noirs aux Blancs et aux Asiatiques dans les admissions à l’université et son désir général de renverser les normes que les Noirs en tant que groupe ne satisfont pas au même degré que les autres groupes raciaux.

Cela devrait suffire à la rejeter pour le poste de chef de file des droits civils dans le pays. Sinon, son manque d’honnêteté devrait être le facteur décisif.