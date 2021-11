Kristen Stewart a effrayé les célébrités au Met Gala avec son erreur de garde-robe

« Alors je vais au Met Ball et là une nouvelle bande d’enfants à la table de Chanel« Il s’est souvenu, » Il y avait une belle jeune joueuse de tennis [Emma Raducanu] et une jeune comédienne [Gossip Girl reboot’s Whitney Peak] »Kristen a déclaré à People. « Je leur parle, je leur dis : ‘Bienvenue, je l’ai fait plusieurs fois’, et j’ai l’impression de leur faire peur. Je regarde en bas et littéralement mon [pezón] c’est dans leurs visages. J’étais comme, ‘D’accord, désolé, je vais le garder maintenant’ « , a-t-il poursuivi.

NEW YORK, NEW YORK – 13 SEPTEMBRE : Kristen Stewart assiste au gala du Met 2021 célébrant en Amérique : un lexique de la mode au Metropolitan Museum of Art le 13 septembre 2021 à New York. (Photo de Mike Coppola / .) (Mike Coppola / .)

La veste qu’elle portait était semi-ouverte, car elle n’était nouée en haut que par un nœud noir, donc le vêtement est parti montrer une partie du haut en dentelle blanche que Kristen portait. Sûrement avec le mouvement c’est que le buste a quitté le décolleté et a eu cet incident qui a fait peur Whitney Peak et Emma Raducanu, qui sont aussi des ambassadrices Chanel.

Kristen Stewart au gala du Met. (. pour le Met Museum)