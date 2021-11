Kristen Stewart a été instruite sur Royals par deux co-vedettes de l’acteur enfant – « En savait plus que moi ! » | Royale | Nouvelles

Prévu pour sortir le 5 novembre, Spencer est un film biopic centré sur la princesse Diana. Le film suit l’histoire de la famille royale à Sandringham House lorsque la princesse Diana a décidé de quitter le prince Charles en 1991.

Cependant, Mme Stewart a mis à nu ses co-stars britanniques, Jack Nielen, 12 ans, et Freddie Spry, dix ans, qui jouait William et Harry, ont été choqués par ses connaissances.

Elle a déclaré: « Ils sont tellement anglais et avaient des relations profondes et développées avec la famille royale en tant qu’entité, et en savaient parfois plus que moi. »

« Ils se disaient : « Eh bien, les connaissiez-vous ? Ce qui s’est réellement passé était… » Je me disais, oh, d’accord ! »

L’annonce du film a suscité la controverse parmi les fans royaux mais Kristen Stewart a rassuré les fans que le biopic ne présentera « aucune nouvelle information ».

Elle a déclaré: « On m’a beaucoup demandé si c’était cool ou non d’essayer de raconter l’histoire de quelqu’un quand il n’était pas là et quelqu’un qui était déjà tellement envahi et enlevé. »

Elle a ajouté : « Nous ne prétendons vraiment rien savoir ni présenter de nouvelles informations.

« Nous ne pouvons pas arrêter de parler d’elle.

« J’espère que c’est parce que nous l’avons rendu si personnel. »

LIRE LA SUITE: Camilla considérée comme une « bonne chose » alors que la popularité augmente

Elle a déclaré à Entertainment Weekly : « Je pense [actress Emma Corrin] fait un très beau travail.

Elle a ajouté: « Je veux dire, pour ne pas dire que mon opinion compte du tout, mais je l’aimais vraiment dedans. »