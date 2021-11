Kristen Stewart brille dans Tense, le biopic non conventionnel de la princesse Diana (Review)

Les meilleurs biopics se concentrent sur des moments spécifiques de la vie d’une personne qui apportent une meilleure compréhension du sujet au-delà d’un simple exercice de naissance à mort. Dans le cas du deuxième biopic de Pablo Larrain sur une figure féminine tragique de l’histoire, Spencer, il s’agit d’une représentation fictive du moment où la princesse Diana a décidé qu’elle devait quitter la famille royale. Larrain, qui a également utilisé un moment précis de la vie de Jackie Kennedy comme fondement de Jackie, réussit à nouveau, grâce à un esprit non conventionnel et expérimental qui se poursuit jusqu’à l’étonnante interprétation de Kristen Stewart dans le rôle de Diana.

Le décor est en décembre 1991, la famille royale britannique se préparant à passer Noël et le lendemain de Noël au domaine de Sandringham de la reine Elizabeth. Le mariage de Diana avec le prince Charles (Jack Farthing) a déjà été poussé à la limite à cause de sa liaison avec Camilla Parker Bowles. Tout ce que Diana fait est également sous le contrôle des paparazzi, la reine charge donc l’écuyer Majoe Alistair Gregory (Timothy Spall) de la surveiller, même s’ils se trouvent dans le domaine isolé. Diana réalise rapidement que les seuls amis qu’elle a au sein du domaine sont ses enfants, le prince William (Jack Nielsen) et le prince Harry (Freddie Spry), la commode royale Maggie (Sally Hawkins) et le chef Darren McGrady (Sean Harris). Elle est isolée, bien qu’appartenant à une famille nombreuse, et enfermée, bien qu’elle reste dans un immense domaine.

Spencer montre le flair de Larrain pour intégrer le public dans les conversations et les esprits de ses personnages. Bien que le film soit sa première collaboration avec la directrice de la photographie Claire Mathon (Portrait of a Lady on Fire), les deux se marient parfaitement. Le duo rapproche la caméra aussi près que possible de Diana, laissant suffisamment de temps au public. Les gros plans s’attardent, les angles sont entrouvertes, et l’éclairage est parfait, apportant de nouvelles dimensions aux performances. Il y a quelque chose dans la façon dont Stewart est éclairée, combinée à ses talents d’actrice, qui fait qu’il est impossible de voir que l’actrice est là quelque part, marionnette cette Diana désespérée.

Il s’agit bien sûr d’un one-woman show, car aucun des fioritures stylistiques du film n’aurait d’importance si Stewart n’était pas à la hauteur du défi. Pourtant, il est toujours fascinant de voir comment les autres acteurs jouent leur rôle dans le puzzle qui est son état d’esprit. Farthing et Stella Gonet, qui incarne la reine Elizabeth II, obtiennent des scènes très brèves qui montrent à quel point il est impossible pour Diana de s’intégrer dans leur cadre. Ils la traitent comme une extraterrestre, mais puisque le film est raconté du point de vue de Diana, ce sont les extraterrestres pour nous. Stewart et Farthing semblent être dans des films complètement différents, en particulier dans la scène d’une table de billard où Charles est incapable de comprendre pourquoi Diana ne voudrait pas que ses fils participent à la chasse au faisan.

Étonnamment, Spencer s’avère être un film d’évasion en prison. Diana a du mal à garder son vrai moi en vie dans une famille qui veut deux versions différentes de chacun. Le film se penche sur les véritables difficultés dont Diana a parlé dans ses interviews, notamment ses troubles de l’alimentation et son automutilation. Pour certains, cela peut sembler un peu difficile à prendre, après tout, le scénario de Steven Knight parle de quelqu’un dont la mort est survenue il y a à peine 24 ans. Mais c’est un film plein d’espoir. Pour tous ses passages sombres, il dresse le portrait chaleureux d’une personne en quête de soi qui est encore en elle. C’est pourquoi ce film s’appelle Spencer et non Diana. Alors que Stewart marche sur cette fine corde raide qui sépare une véritable performance d’une simple imitation, la Diana de Spencer a clairement encore une partie de Diana Spencer avec elle.