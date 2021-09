Kristen Stewart conquiert Venise avec ses looks pour la première du film Lady Di

La première tenue de Kristen était ce tailleur Chanel qui va au-delà du tweed typique de la maison. Elle a choisi un pantalon large avec une coupe à la taille de couleur crème, et comme haut elle ne portait que un blazer avec des applications qui laisse une ouverture dans l’abdomen. Un look très énervé de Chanel. Accompagné de baskets pointues également de chez Chanel.

Kristen Stewart à Venise 2021. (Broadimage / Shutterstock)

Le second look, pour le photocall de Spencer avec le réalisateur Pablo Larraín, a choisi un tweed Chanel qui pourrait être un clin d’œil à Lady Di, parce que la princesse portait toujours les tailleurs Chanel et en faisait un de ses vêtements. La version de Kristen est une mini combishort qui ajoute une touche plus moderne et fraîche pour la saison à Venise.

Kristen Stewart en Chanel. (Shutterstock)

Dans le look beauté, nous l’avons adoré avec sa frange latérale, faisant ses débuts avec cette nouvelle couleur de cheveux.