Kristen Stewart de Twilight explique comment la célébrité l’a aidée à se lier à la princesse Diana pour Spencer

La célébrité est une chose délicate, et c’est quelque chose que Kristen Stewart a traité à un volume plus élevé lorsqu’elle a joué Bella Swan dans les films Twilight, surtout lorsqu’elle a commencé à sortir avec sa co-star Robert Pattinson. Tout d’un coup, elle est devenue le sujet de la foule des paparazzis et des premières pages des tabloïds. Stewart a dû «se rebeller» à sa manière, peut-être en recherchant des rôles plus petits ou en décidant de ne pas être une personnalité publique dans le sens de sauter sur les réseaux sociaux ou, comme elle l’a dit depuis, de rester silencieuse sur sa sexualité en raison de « pression » publique.