Kristen Stewart dévoile la vérité sur le portrait de Diana : « Je ne peux pas m’empêcher de parler d’elle ! » | Royale | Nouvelles

Spencer le biopic sur la princesse Diana est prévu pour le 5 novembre 2021, il suit l’histoire de la famille royale à Sandringham House lorsque la princesse Diana a décidé de quitter le prince Charles en 1991.

Kristen Stewart a parlé de jouer la princesse Diana dans le prochain film ‘Spencer’, elle a déclaré: « On m’a beaucoup demandé si c’était cool ou non d’essayer de raconter l’histoire de quelqu’un quand il n’est pas là et quelqu’un qui était déjà donc en quelque sorte envahi et pris de.

Elle a ajouté : « Nous ne prétendons vraiment rien savoir ni présenter de nouvelles informations.

« Nous ne pouvons pas arrêter de parler d’elle.

« J’espère que c’est parce que nous l’avons rendu si personnel. »

Emma Corrin a dépeint la princesse Diana dans la série de Netflix sur la famille royale, The Crown.

Kristen Stewart a parlé de la représentation par Emma de la princesse Diana dans une émission télévisée.

Elle a déclaré à Entertainment Weekly : « Je pense [actress Emma Corrin] fait un très beau travail.

Elle a ajouté: « Je veux dire, pour ne pas dire que mon opinion compte du tout, mais je l’aimais vraiment dedans. »

Emma Corrin a déclaré à Deadline que la vie de Diana devrait être célébrée: « Je pense que c’est merveilleux, c’est tout simplement génial, parce qu’évidemment [Diana] devrait être célébrée, et en fait, je pense que c’est tellement intéressant de voir autant de représentations différentes d’elle.

Elle espère que différents acteurs « feront ressortir différentes nuances d’elle et différents aspects de son histoire ».

En octobre, une autre représentation de la princesse Diana a été publiée lorsque la comédie musicale Diana est sortie sur Netflix.

La nouvelle comédie musicale basée sur la vie de la princesse Diana a été diffusée sur Netflix avant sa première à Broadway.

Diana The Musical devait ouvrir ses portes à New York en mars 2020 mais a été contrainte d’abandonner ses plans en raison de la pandémie de coronavirus.