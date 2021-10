Kristen Stewart dit que le tournage dans la robe de mariée de la princesse Diana était effrayant. Kristen a totalement changé son apparence pour jouer Lady Di dans le film « Spencer », et l’actrice a révélé qu’il y avait une scène et une tenue qui rendaient son rôle encore plus réel (selon elle).

L’actrice de 31 ans a partagé le moment où elle a enfilé une reconstitution de la robe de mariée de la princesse Diana de Galles, et tout est devenu un peu effrayant.

« Quand je portais cette robe, elle était intégrée comme un montage qui montre sa vie avant vous » – Kristen a déclaré à Entertainment Tonight (via Usmagazine) lors de la première du film à Los Angeles. « Même si le film se déroule sur une période de trois jours et même si je la joue comme une spéculative de 29 ou 30 ans, nous voulions quand même lui donner une idée de la portée de sa vie. »

Stewart entre et explique que le but était de « toucher chaque partie » de l’existence de la défunte princesse, « même si c’était ce genre de danse lyrique ». Ainsi, bien qu’il n’y ait pas de scène de mariage entière avec une promenade dans l’allée, Stewart devait quand même jouer ce moment.

« Je me suis dit ‘Attends, mais c’est tellement particulier’. Cela atterrit vraiment à un jour très précis de sa vie et Pablo Larraían [el director] Il a dit : ‘Prenez tout ce que vous avez appris sur ce jour, toutes les réponses émotionnelles que vous avez accumulées, mettez-les toutes ici. Qu’est-ce que ça fait de croire en un idéal qui devient plus tard apparemment très, très ridicule ? C’est un peu comme, laissez votre cœur se briser dans un instant », a déclaré l’actrice de Twilight. « Je me suis dit : ‘Ok, j’ai compris. Allez.’

La robe de mariée n’est pas le seul look que Stewart a recréé de la vie de la princesse Diana. Elle a enfilé des blazers en tweed popularisés par la royauté, des chemisiers à cravate, des boutons blancs, etc.

Voici Kristen à la première Spencer de NEON et Topic Studios à Los Angeles le 26 octobre 2021.

Ainsi, Kristen Stewart dit que le tournage dans la robe de mariée de la princesse Diana était effrayant. D’accord!