Kristen Stewart, qui joue dans Spencer, le film biographique acclamé par la critique de la princesse Diana, n’est pas du tout préoccupée par son buzz nouvellement invité aux Oscars. La star a répondu qu’elle « ne cède pas » au fait que les Oscars se tournent vers elle. Ce serait la première fois qu’elle recevrait une nomination aux Oscars.

L’actrice apparaît dans un récent épisode du podcast Variety’s Awards Circuit où elle a admis qu’elle trouvait que les Oscars étaient un événement annuel étrange. « Les Oscars sont une chose tellement drôle. Il y a tellement de films et de performances incroyables qui sont à peine vus. Cela dit certainement quelque chose sur où nous en sommes en tant que présence cumulative – ce que nous regardons, ce qui nous tient à cœur. Je J’apprécie vraiment que quelque chose dans lequel j’ai été impliqué ait déclenché une si grande conversation. Nous ne faisons pas de films pour ne pas nous connecter les uns aux autres. «

Stewart n’a certainement pas hésité à exprimer son opinion lors de la tournée de presse de Spencer. Dans une récente interview avec Insider, elle a prouvé qu’elle n’aimait pas les comparaisons de sa vie personnelle exploitée par les médias d’une manière qui ressemble au cirque médiatique dans lequel la princesse Diana a défilé. « Je manque de temps mais je voulais poser cette dernière question, Kristen. Les paparazzi et les médias avaient un tel appétit pour Diana. Je suis sûr que vous pouvez vous identifier à cela. vivre ta vie du tout? » a demandé l’intervieweur.

Ce à quoi, l’actrice a répondu sèchement : « Non. Nous avons des occupations complètement différentes et je pense que j’en ai beaucoup parlé. Alors vu que tu n’as plus de temps, Google c’est foutu. J’ai fini. [Laughs.] »

Bien qu’elle ne soit peut-être pas aussi ouverte depuis la sortie du film, avant ses débuts en salles, Stewart a mentionné que rejoindre le film de Pablo Lorraine était un oui facile. « Il m’a appelé au téléphone. Au début, je n’avais pas encore lu le script, et il a proposé cette idée et a dit qu’il faisait ce genre de poème symphonique étrange sur Diana, et m’a demandé si oui ou non je serais intéressé à aborder le sujet du tout, avant qu’il n’envoie le script », a-t-elle déclaré. « Un peu sans réfléchir, de manière très irresponsable, j’ai dit ‘Oui, absolument.' »