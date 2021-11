Kristen Stewart est fiancée à Dylan Meyer

2 novembre 2021 / Publié par : Allison

Il y a presque exactement deux ans, Kristen Stewart Raconté Howard Stern qu’elle ne pouvait pas « attendre » pour épouser sa petite amie, Dylan Meyer. Eh bien, il semble que Kristen Stewart puisse officiellement retirer son compte à rebours Combien de temps dois-je attendre, car elle est récemment revenue à l’émission SiriusXM de Howard Stern et a annoncé qu’elle et Dylan allaient se marier. Ce n’est que mardi, et cela s’annonce déjà comme une excellente semaine pour les engagements (pour la communauté LGBTQ +, je suis vraiment désolé d’avoir transformé ce mot en un jeu de mots aussi terrible).

Kristen, 31 ans, a commencé à sortir avec le scénariste Dylan (certains médias disent qu’elle a 33 ans) en 2019, peu de temps après avoir rompu avec le mannequin Stella Maxwell, puis Sara Dinkin, avec qui elle est sortie une minute. Quant à la façon dont la proposition s’est déroulée, Dylan s’est mis à genoux, a présenté à Kristen la bague de sa mère et, tout en la regardant avec des yeux orange effrayants de CGI, a promis de l’aimer à chaque instant pour toujours, tout en lui demandant de le faire. l’honneur extraordinaire de l’épouser. Attends non, c’est la scène de proposition de Twilight. Les détails de la façon dont cela s’est réellement passé sont quelque chose que Kristen a choisi de garder privés, mais elle a révélé qu’elle était celle à qui elle avait été proposée. via le magazine People :

« Nous nous marions, nous allons tout à fait le faire », a déclaré Stewart à l’hôte Howard Stern. «Je voulais qu’on me propose, alors je pense que j’ai très clairement défini ce que je voulais et elle l’a cloué. C’était vraiment mignon, elle s’en sortait très bien. Nous nous marions, ça arrive. Discutant de la proposition de Meyer, la star de Twilight a déclaré: «Je n’étais pas du tout spécifique. Ce n’est pas une donnée que je serais celui-là. Tu sais ce que je veux dire? Avec deux filles, vous ne savez jamais qui va remplir ce putain de rôle de genre étrange. Nous ne faisons pas cela ou n’y pensons pas en ces termes. Elle a juste attrapé ce bol et l’a fait arriver. C’était tellement mignon.

Vous avez pris ce bol ? Je ne connais pas ce terme. Est-ce un terme ? Peut-être que Kristen veut dire que Dylan a littéralement attrapé un bol. A-t-elle caché la bague dans un bol de guacamole ? Awwwww.

Dylan n’a pas confirmé la nouvelle qui a été annoncée par sa future épouse, mais il y a une semaine, elle a posté sur Instagram cette photo d’eux deux se relaxant sur le sol comme deux chats qui se sont fait virer du canapé.

On ne sait pas non plus quand ils se marieront. Ah, l’énigme classique : qu’est-ce qui viendra en premier, le mariage ou la nomination aux Oscars ? Mais une chose est sûre, c’est que le jour de leur mariage, Kristen Stewart portera quelque chose conçu par Chanel. Dylan épouse Kristen, mais Chanel vient aussi. Chanel est toujours là. J’espère que Dylan a fière allure avec du bouclé en tweed blanc cassé, du tulle et des perles, car il y en aura probablement beaucoup dans son avenir.

Photo : Instagram