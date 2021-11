Kristen Stewart et Dylan Meyer vus pour la première fois après leurs fiançailles

Cependant, elle a déjà quelques idées pour le grand jour. « Je veux rester à la maison. Par exemple, je veux être à LA pour que tout le monde puisse venir », a expliqué la star de Spencer. « Et, vous savez, je veux que ce soit assez froid. Je ne veux pas que quelqu’un promène quelqu’un dans les allées. une bonne excuse pour se réunir et dire : ‘Je t’aime’ devant tous tes amis. »

Une chose est sûre : les clients peuvent s’attendre à un délicieux repas. « La nourriture est la plus grosse affaire », a déclaré Stewart. « Je me fiche des fleurs et des trucs comme ça. La nourriture doit être à point. »

Quant à sa tenue vestimentaire, Stewart a dit qu’elle voulait porter, « La meilleure paire de Levi’s jamais et, comme, un vieux T-shirt qui a un smoking imprimé dessus, mais comme coupé et pieds nus. »

« Je veux me marier à Topanga, par exemple », a-t-elle ajouté, faisant référence à une communauté de la région de Los Angeles. « Je veux être cool. Je veux que ce soit très chaleureux. Je veux la voir rire de façon hystérique quand elle me voit dans, comme, un faux T-shirt de smoking. »