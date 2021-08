Kristen Stewart et Rami Malek viennent d’avoir une réunion au crépuscule, et vous pouvez remercier Taika Waititi

Rami Malek n’était pas un nom familier lorsqu’il a mis ces contacts rouges en tant que membre du clan égyptien qui aide les Cullen à combattre les Volturi dans le dernier versement. Il avait joué dans les films Night at the Museum avec Owen Wilson, Robin Williams et Ben Stiller dans le rôle du pharaon égyptien Ahkmenrah. Kristen Stewart était, bien sûr, une grande star en tant que visage de la franchise Twilight, et ces jours-ci, elles ont toutes les deux des carrières encore plus excitantes et font apparemment la fête dans des cercles communs.