Kristen Stewart fiancée à Dylan Meyer ! L’actrice et le scénariste de « Charlie’s Angels » étaient fiancés, a confirmé Kristen elle-même dans une récente interview.

Kristen – qui incarnera la princesse Diana sur grand écran dans le film Spencer – a confirmé à Howard Stern qu’elle s’était fiancée à son partenaire après deux ans de relation, via E! Nouvelles.

« Nous allons nous marier, nous le ferons totalement », a déclaré Stewart lors de l’émission The Howard Stern Show de SiriusXM. « Je voulais qu’on me propose, je pense que j’ai clairement défini ce que je voulais et elle avait raison. On va se marier, ça arrive. »