Kristen Stewart fiancée à sa petite amie Dylan Meyer

L’actrice de Twilight Kristen Stewart a partagé une grande nouvelle personnelle, révélant qu’elle est fiancée à Dylan Meyer, sa petite amie des deux dernières années. Mardi, Stewart était l’invitée de l’émission The Howard Stern Show de SiriusXM, où elle a fait une annonce passionnante. « Nous nous marions, nous allons totalement le faire », a confirmé la star de Spencer. « Je voulais qu’on me propose, alors je pense que j’ai très clairement défini ce que je voulais et elle l’a cloué. Nous nous marions, ça arrive. »

Les spéculations sur le mariage de Stewart et Meyer ont commencé au cours de l’été, lorsque Stewart a été aperçue en train de faire une bague à son annulaire gauche. La rumeur disait qu’ils étaient un couple pour la première fois en août 2019, puis devenaient officiels sur Instagram en octobre de la même année. « Trouvez-moi sous les couvertures, caché de la police du bonheur », a écrit Meyer à côté d’une photo en noir et blanc d’elle et Stewart partageant un baiser amoureux, révélant leur romance au monde le 27 octobre 2019. Fait intéressant, En novembre 2019, lors d’une précédente apparition au Howard Stern Show, Stewart a révélé qu’elle « ne peut pas attendre » pour se fiancer et qu’elle proposerait « absolument » à Meyer.

Prêt pour le prochain chapitre ! Kristen Stewart et l’écrivain Dylan Meyer sont fiancés. ❤️ https://t.co/Yvdoi8HCte – Nous hebdomadaire (@usweekly) 2 novembre 2021

Quelques mois plus tard, en avril 20202, Meyer est revenu sur Instagram, cette fois pour souhaiter un joyeux anniversaire à Stweart. « C’est l’anniversaire de ma personne préférée absolu et je souhaite à tout le monde le volume de beau sentiment que je ressens envers elle », Meyer a légendé une photo du couple. « C’est un court trajet sur cette terre, passe ton temps avec quelqu’un qui t’inspire à être la meilleure version de toi-même et met le feu à tes fesses. »

Tout comme Stewart, Meyer est originaire de Californie et travaille à Hollywood. Elle a eu quelques rôles mineurs au fil des ans et est également scénariste. En plus de co-écrire le film Netflix d’Amy Poehler Moxie, Meyer devrait co-écrire Only the Lonely, un film d’amour de science-fiction produit par la société de production de JJ Abram, Bad Robot. Meyer travaille également sur ses débuts de réalisatrice.

Avant leur relation amoureuse, l’actrice sous-marine et Meyer s’étaient rencontrés des années plus tôt, mais les choses sont passées au niveau supérieur après s’être rencontrées lors d’une fête en 2019. « Je la connais depuis, genre, six ans, mais nous ne commencé à se voir [and] deux semaines plus tard, c’était littéralement, comme, le jour où je l’ai rencontrée, tous les paris étaient ouverts », a expliqué Stewart à Stern en 2019. « Je l’ai rencontrée il y a des années dans un film. Je ne l’avais pas vue depuis, genre, deux ans et elle venait juste de se rendre à une fête d’anniversaire d’amis et je me disais juste, ‘Où étais-tu et comment je ne t’ai pas connu ?' » Il n’y a actuellement aucun mot sur quand Stewart et Meyer prévoient de dire leur je fais.