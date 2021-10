Kristen Stewart jouerait-elle le Joker face au Batman de Robert Pattinson ?

Est Kristen Stewart sur le point de devenir un agent du chaos qui cherche à ruiner son ex-petit ami à l’écran ? Pas si vite.

Robert Pattinson, qui a joué l’amour de l’actrice Spencer dans les films Twilight et est également sorti avec l’actrice dans la vraie vie, joue le héros principal Bruce Wayne dans le prochain film The Batman. Certains fans ont lancé l’idée de choisir Stewart dans le rôle du Joker dans un futur film. Variety lui a récemment demandé si elle envisagerait un jour de jouer le célèbre méchant.

« J’adore l’énergie qui se cache derrière cela », a déclaré Stewart, 31 ans, dans une histoire publiée le mercredi 20 octobre. « C’est vraiment bien fait. J’adore cet enthousiasme. Trouvons quelque chose d’autre. Je suis totalement prêt à jouer une personne bizarre et effrayante. «

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait un « non » définitif de sa part, l’actrice a répondu : « Pas « non », mais pas le plus heureux que j’aie jamais été. Faisons quelque chose de nouveau. »