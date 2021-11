Kristen Stewart parle de sa romance avec Robert Pattinson

Kristen Stewart parle de sa liaison avec Robert Pattinson | Instagram

Après avoir annoncé leurs fiançailles, les actrice Kristen Stewart a récemment parlé publiquement de sa liaison avec l’acteur hollywoodien. Robert Pattinson, avec qui il a eu une relation amoureuse il y a plusieurs années.

C’est vrai, après de nombreuses années, Kristen Stewart a rappelé quelques détails de sa relation avec le bel acteur Robert Pattinson.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Kristen Stewart et Robert Pattinson ont joué dans les films Twilight de 2005 à 2009 en tant que Bella Swan et Edward Cullen, respectivement.

A noter que les comédiens étaient déjà reconnus dans le milieu, cependant, c’est leur participation à ces films qui a fini par les propulser vers la célébrité internationale.

Cependant, à plusieurs reprises, Kristen et Robert ont avoué ne pas avoir aimé jouer leurs rôles principaux dans Twilight, mais c’est précisément sur le plateau des enregistrements que leur apparition amour.

Même Kristen Stewart et Robert Pattinson ont pris leur amour de l’écran à la vie réelle et sont devenus l’un des couples de jeunes les plus médiatiques, cependant, et malheureusement leur cour n’a pas eu une fin heureuse, car Kristen a infidèle à Robert avec le réalisateur Rupert. Sanders.

Je suis profondément désolé pour la douleur et la honte que j’ai causées à mes proches et à tous ceux qui ont été touchés. Cette indiscrétion momentanée a mis en danger la chose la plus importante de ma vie, la personne que j’aime et que je respecte le plus, Rob », avait-elle déclaré à propos du scandale à l’époque.

Cependant, maintenant que l’actrice est fiancée à sa petite-amie, le scénariste Dylan Meyer, elle a décidé de se remémorer certains détails de leur idylle avec l’acteur qui a donné vie à Edward Cullen.

Il avait une approche intellectuelle qui était associée à « Je m’en fiche, mais je vais le faire fonctionner » », a-t-il avoué au New Yorker. « Nous étions jeunes et stupides », a-t-il conclu.

D’autre part, en 2019 lorsque Kristen Stewart et sa petite amie, Dylan Meyer, ont entamé une relation amoureuse.

La vérité est que la protagoniste de la saga Twilight a toujours été très privée en ce qui concerne ses séductions, mais maintenant que son partenaire lui a proposé, elle n’a pas hésité à dire aux quatre vents à quel point elle était excitée.

En effet, l’actrice américaine a rapidement fait connaître la passionnante nouvelle dans l’émission Howard Stern.

Nous allons nous marier, nous le ferons totalement. Je voulais qu’il me propose, alors je pense que j’ai clairement défini ce que je voulais et elle l’a cloué. On va se marier, ça arrive », a-t-il révélé.