Kristen Stewart porte une tenue sexy à l’avant-première de « Spencer »

Un premier look digne d’une princesse.

Kristen Stewart a été éblouie lors du vernissage à Los Angeles de « Spencer » mardi, vêtue d’un haut de soutien-gorge noir ab-tastic et d’une jupe en tulle transparent ornée de ruban et de dentelle, toutes deux de Chanel Haute Couture.

L’actrice de 31 ans, qui incarne la princesse Diana dans le nouveau biopic, est ambassadrice Chanel depuis 2013 et apparaît régulièrement dans les campagnes et les premiers rangs de la maison de couture.

Plus tôt ce mois-ci, Stewart a choisi une robe Chanel sans bretelles et perles de cristal dans une nuance de gris foncé pour la première londonienne de « Spencer ».

Et à la Mostra de Venise en septembre, la star a mis une touche sexy au style signature de la princesse Di dans une barboteuse Chanel ultra-courte inspirée des célèbres vestes en tweed de la marque de luxe.

Stewart accessoirisé avec Chanel Fine Jewelry..

Mais alors que la star de « Twilight » est clairement à fond dans la maison de couture française, Diana elle-même avait une relation plus compliquée avec la marque.

La défunte princesse de Galles portait souvent des costumes, des manteaux et des sacs Chanel pendant son mandat royal, mais a brièvement cessé après son divorce d’avec le prince Charles en 1996 – car, selon l’histoire, les C liés dans le logo de Chanel lui rappelaient « Camilla et Charles.

« Spencer » sortira en salles le 5 novembre.

Ce costume Chanel bleu clair se distingue comme l’une des tenues les plus emblématiques de la princesse Diana. Bibliothèque de photos Tim Graham via .