Kristen Stewart sanglote en robe de mariée pour l’affiche du film Princesse Diana .

Kristen Stewart a endossé le rôle de la princesse Diana dans un nouveau biopic (Photo: PA)

La première affiche a été publiée pour Spencer, avec Kristen Stewart obsédante dans son interprétation de la princesse Diana.

Les patrons du film ont déjà envoyé les fans dans un tour avec des clichés de l’actrice de Twilight sur le plateau en tant que défunt royal, nous laissant tous choqués par la transformation.

Ils ont maintenant dévoilé l’affiche déchirante du film, montrant la femme de 31 ans semblant sangloter sur le sol tout en portant une énorme robe de mariée.

On la voit enfouir son visage dans le tissu, la robe prenant une grande partie de la photo.

Spencer sortira sur grand écran le 5 novembre, deux jours après une première à la Mostra de Venise.

Les fans vivaient pour le premier regard et ont prédit que Kristen serait pressenti pour une nomination aux Oscars pour son rôle.

L’affiche officielle du film Spencer nous a donné la chair de poule (Photo: NEON)

En affluant sur Twitter, un adepte s’est enthousiasmé: “Elle va posséder ce rôle omg.”

“La nomination de la meilleure actrice est dans le sac”, a prédit un autre.

“L’oscarisé ici mesdames et messieurs”, a convenu l’un d’eux.

“Kristen Stewart en princesse Diana dans #spencer, c’est le tweet”, a simplement écrit un utilisateur de Twitter.

Comme un fan a crié: «C’EST L’AFFICHE DE L’ANNÉE TOUT LE MONDE RENDEZ-VOUS À LA MAISON. Kristen Stewart est la princesse Diana dans #SPENCER.’

La princesse Diana est décédée en 1997 (Photo: .)

Spencer suit la princesse Diana alors qu’elle passe Noël avec la famille royale au domaine Sandringham à Norfolk.

Cependant, ce n’est pas une réunion de famille normale car la princesse de Galles sait que c’est leur dernière période festive ensemble, car elle a décidé de quitter son mariage avec le prince Charles.

Pablo Larraín est à la tête du film, qui met également en vedette Jack Farthing dans le rôle du prince Charles, et Richard Sammel, Timothy Spall, Sally Hawkins et Sean Harris dans des rôles non divulgués.

Kristen a récemment parlé du biopic à venir, expliquant qu’elle se sentait « protectrice » envers Diana.

“Il est difficile de ne pas se sentir protectrice envers elle”, a-t-elle déclaré lors d’une apparition sur Jimmy Kimmel Live !

«Elle était si jeune, le point de vue de chacun est différent et il n’y a aucun moyen de tout faire correctement…

« Qu’est-ce que le fait par rapport à l’expérience personnelle ? »

Spencer devrait sortir le 5 novembre.

