Kristen Stewart se moque de savoir si elle obtient une nomination aux Oscars pour avoir joué Lady Di

Interrogé sur les chances d’obtenir une nomination, Stewart a répondu sans hésitation : « Je m’en fous » et puis il a expliqué que bien que les récompenses soient super amusantes, il y a trop de films incroyables qui sont à peine vus et ajoutés : « Cela dit clairement où nous en sommes en tant que présence cumulative, ce que nous voyons et ce qui nous préoccupe. »

Cependant, il a également précisé que cela ne signifie pas qu’il ne se soucie pas de l’impact que le film a sur les gens et a avoué que il est assez content que l’histoire de Diana ouvre un dialogue avec le public. « J’apprécie vraiment que quelque chose dans lequel j’ai participé ait déclenché une si bonne conversation. Nous ne faisons pas de films, nous ne nous connectons donc pas les uns aux autres. Cela parle absolument de sa résonance. Cela n’arrête tout simplement pas de résonner … C’est bien que les gens en parlent dans la mesure où ils le font« , Il expliqua.