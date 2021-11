Kristen Stewart se souvient de l’alchimie qu’elle avait avec Robert Pattinson dans Twilight

« C’était tellement clair qui travaillait », a déclaré Stewart au magazine avec un sourire. « J’étais littéralement juste, comme… » Et Stewart a imité cet évanouissement qu’il devait faire comme Bella, puis a expliqué ce qui rendait Pattinson si apte à assumer le rôle d’Edward. « [Él tenía un] approche intellectuelle qui a été combinée avec « je m’en fous, mais je vais faire en sorte que ça marche ». Et j’étais comme, ‘Ugh, pareil’ « , s’est souvenu du moment et a souri, rapporte le New Yorker.

– (Robert Pattinson et Kristen Stewart. Photo IMDb.)

« Et peu importe, nous étions jeunes et stupides et, pour ne pas dire, nous avons fait beaucoup mieux, mais c’est ce dont j’avais besoin, et c’est ce que toute personne jouant ces rôles devait ressentir », a commenté Stewart à propos de sa co-vedette de cinq films de 2008 à 2012.