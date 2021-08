Kristen Stewart surprend en Lady Di dans le premier trailer de “Spencer”

in

Il y a une autre scène dans ce premier aperçu dans laquelle Diana (comme Kristen Stewart) est devant un miroir tandis qu’un assistant lui dit qu’ils l’attendent, ce qui la terrifie. Dans un autre plan, Diana apparaît en train de marcher d’un pas vif dans l’un des couloirs de la salle portant la célèbre robe de l’affiche officielle du film, la jupe ballon sans bretelles blanc cassé, avec des détails en tulle à l’encolure et des broderies florales dorées.

La puissante affiche du film 'Spencer' qui a été révélée aujourd'hui.

L’aperçu nous donne également la carte postale de Noël de cette année-là dans laquelle Diana a posé avec ses enfants, Carlos, la reine et le reste de la famille devant un arbre de Noël ainsi qu’une autre image de Lady Di avec le célèbre manteau rouge et le chapeau noir voilé, au bord des larmes, alors qu’elle est capturée par plus de 20 photographes.

La bande-annonce rend le ton du film très clair : un mélange de mélancolie, de douleur et de stress, comme dans une scène dans laquelle Diana se promène dans les jardins, puis court désespérément.

Kristen Stewart qualifiée de Lady Di.

Le film, avec un scénario de l’Anglais nominé aux Oscars Steven chevalier, sera présenté la semaine prochaine à la Mostra de Venise, bien qu’il atteindra les cinémas commerciaux en Amérique latine jusqu’en 2022, année au cours de laquelle 25 ans se seront écoulés depuis la mort de Lady Di, survenue à Paris.