Kristen Stewart est prête pour une réunion à l’écran avec Robert Pattinson, mais seulement d’une manière « bizarre, effrayante ». Stewart a été interviewée par Variety cette semaine, où elle a dit qu’elle aimerait rejoindre Pattinson dans sa prochaine franchise Batman. Cependant, elle ne veut pas rejoindre l’univers de DC comme les fans l’ont suggéré jusqu’à présent.

Stewart a parlé à Variety pour promouvoir son prochain film Spencer, mais elle a pris un moment pour discuter du nouveau projet de son ancienne co-star de Twilight, The Batman. Son intervieweur a souligné que les fans avaient spéculé en ligne sur la façon dont Stewart pourrait entrer dans la franchise pour une réunion de Twilight, et certains ont même suggéré qu’elle pourrait jouer une nouvelle version de The Joker. Stewart était enthousiasmé par l’idée, mais voulait aller encore plus loin en disant : « Faisons quelque chose de nouveau. »

« J’aime l’énergie qui se cache derrière cela », a-t-elle poursuivi. « Cela a vraiment été si bien fait. J’ai l’impression que nous ne nous égarons peut-être pas, mais j’adore cet enthousiasme. Trouvons quelque chose d’autre. Je suis totalement prêt à jouer une personne bizarre et effrayante. «

Bien sûr, les personnages effrayants et effrayants ne manquent pas dans le mythe de Batman, bien que le Joker soit la crème de la crème. Stewart a précisé que ce n’était pas un « non définitif » à l’idée, « mais pas le plus content que j’aie jamais été. Faisons quelque chose de nouveau. »

Stewart faisait probablement référence à la longue liste de performances acclamées de Joker au cours des dernières décennies, de Jack Nicholson à Heath Ledger en passant par Joaquin Phoenix, sans parler des performances animées comme Mark Hamill. Stewart n’a pas de rôle dans Le Batman, mais les fans rêvaient de la voir jouer dans une suite théorique sur la route, estimant que ce serait la franchise parfaite pour elle de retrouver enfin Pattinson à l’écran.

Stewart a joué Bella, le personnage principal de la franchise Twilight, tandis que Pattinson a joué Edward, son amour de vampire. Le duo est devenu considérablement célèbre au cours des années qui ont suivi la fin de cette série, mais ils ne se sont jamais complètement séparés de son héritage. Cependant, les deux se sont imposés comme des acteurs plus d’art et d’essai, et s’ils étaient de retour à l’écran ensemble, les fans s’accordent à dire que « freaky, effrayant » devrait être l’ambiance. Jusque-là, les fans devront profiter de ce qu’ils peuvent obtenir. Le Batman sortira en salles le 4 mars 2022. Spencer arrive beaucoup plus tôt le 5 novembre 2021.